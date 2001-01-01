Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 годуТАСС 06:08

Финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня.

с чего всё началось

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на председателя совета директоров компании "Водоходъ" Виктора Олерского сообщила о том, что предпроектные работы по экспедиционным судам ледового класса по проекту компании "Водоходъ" по организации арктических круизов находятся на завершающей стадии, а первое судно будет сдано осенью 2021 года.

Финская компания построит два судна для круизов по Арктике к 2022 году

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