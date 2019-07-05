с чего всё началось

Финская Neste к концу 2019 года завершит сделку по продаже "Татнефти" своего розничного топливного бизнеса в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "Татнефти". Соответствующее соглашение стороны подписали в пятницу.

Финская Neste продает «Татнефти» свою сеть АЗС и терминал в Петербурге

Происшествия Детей задержанной кассирши из Башкирии передали родственникам Двух дочерей Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 20 миллионов из кассы банка в Башкирии, передали родственникам женщины, а её с мужем доставили в Уфу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.

Политика Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным» Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.

Происшествия На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Политика Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН» Врио главы Калмыкии Бату Хасиков выдвинет в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН», продюсера сериала «Даешь молодежь!»

Наука В Китае обнаружены деформированные древние черепа Археологи, обнаружившие кости странной формы, полагают, что древние люди специально изменяли фактуру своих черепов.

Армия и оружие В ЛНР насчитали семь обстрелов со стороны ВСУ за сутки Военнослужащие вооруженных сил Украины семь раз нарушили режим тишины в Донбассе, обстреляв территорию непризнанной Луганской народной республики.

Происшествия В Москве задержан таксист-отравитель Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.

Общество Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.

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Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Шоу-бизнес Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.

Политика США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля» Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).

Политика СБУ заподозрила зама Гройсмана в создании схемы хищений из бюджета Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли к выводу, что к организации коррупционной схемы, с помощью которой из государственного и местных бюджетов были похищены крупные суммы денег, причастен один из заместителей председателя украинского правительства Владимира Гройсмана.

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Происшествия В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 400 человек Более 400 человек госпитализированы из-за паводка в Иркутской области, рассказал на правкомиссии замглавы МЧС Павел Барышев.

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