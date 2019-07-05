«Татнефть» и финский производитель топлива Neste подписали соглашение, по которому российская компания приобретет розничнно-топливный бизнес Neste, говорится в сообщении «Татнефти». Речь идет о 75 АЗС и терминале в Санкт-Петербурге.

«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в Петербурге

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