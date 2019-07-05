Экономика

«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в ПетербургеВедомости 04:44

«Татнефть» и финский производитель топлива Neste подписали соглашение, по которому российская компания приобретет розничнно-топливный бизнес Neste, говорится в сообщении «Татнефти». Речь идет о 75 АЗС и терминале в Санкт-Петербурге.
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Финская Neste продает «Татнефти» сеть АЗС в России

Мойка7803:52

«Татнефть» купит у финской Neste весь топливно-розничный бизнес в РФ

Интерфакс02:23

Финская «Несте» продаст «Татнефти» свою сеть из 75 АЗС в России

78.ru03:42

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

ТАСС02:30

«Татнефть» купит сеть петербургских АЗС у финской компании Neste

Телеканал Санкт-Петербург05:10

«Несте» продает свой топливно-розничный бизнес в России ПАО «Татнефть»

Известия Татарстана02:20

«Татнефть» купит топливно-розничный бизнес Neste в России

Finam.Ru02:14
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
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Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий обратился с официальным письмом к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием подписать принятый парламентом закон о полномочиях временной следственной комиссии при подготовке импичмента главы государства.
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