Экономика
«Татнефть» купит у Neste российские АЗС и терминал в ПетербургеВедомости 04:44
«Татнефть» и финский производитель топлива Neste подписали соглашение, по которому российская компания приобретет розничнно-топливный бизнес Neste, говорится в сообщении «Татнефти». Речь идет о 75 АЗС и терминале в Санкт-Петербурге.
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