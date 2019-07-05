Экономика
«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской NesteREGNUM 03:57
ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services. Об этом ИА REGNUM сообщили в российской компании.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:14, Вашингтон
Происшествия
Участника банды Басаева осудили на 19 лет
Обновлено в 09:08
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие
В ДНР за неделю из-за обстрелов погибли семь человек
Семь человек погибли, еще семеро получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено в 09:58
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в пригороде Петербурга
Пять человек оказались в числе пострадавших в столкновении легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и маршрутки с пассажирами в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Общество
Россиянам показали новые плацкартные вагоны без боковых полок
«Федеральная пассажирская компания» - «дочка» Российских железных дорог - представила концепт обновленного плацкартного вагона.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Петербурге во время секса с девятого этажа выпали мужчина и женщина
Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество
Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях
В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Число жертв паводка в Иркутской области достигло 20
Число погибших из-за паводка в Иркутской области достигло 20 человек, сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.
Обновлено 03 июля в 06:57
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
Обновлено в 08:25
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Топ-менеджеров «дочки» «Шереметьево» уволили из-за коллапса с багажом
После массовых задержек багажа в "Шереметьево" были уволены несколько руководителей компании "Шереметьево Хэндлинг", которой передали обслуживание багажа пассажиров аэропорта.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Обновлено в 07:40
Культура
Бекмамбетов и Безруков примут участие в фестивале веб-сериалов
В этом году во второй раз в Нижнем Новгороде со 2 по 6 августа пройдет единственный российский фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено в 05:09
Авто
В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Происшествия
В центре Екатеринбурга горит жилой дом
Пожар произошел в жилом доме в центре Екатеринбурга, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
Обновлено в 09:03
Политика
Гройсман снова пригрозил уволить главу «Нафтогаза»
Напомним, что в апреле Гройсман пригрозил уволить главу «Нафтогаза» за отказ снизить цены на газ.
Обновлено в 08:32
Общество
Гендиректор BMW Крюгер уйдет в отставку в 2020 году
«Харальд Крюгер сообщил сегодня председателю совета директоров о том, что не будет переизбираться на второй срок после окончания текущего договора, 30 апреля 2020 года», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте BMW.
Обновлено в 09:21
Теннис
Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона, Возняцки вылетела
Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. Восьмая ракетка турнира одолела Марию Саккари из Греции.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Канистры с едким веществом разлили у «Балтийской жемчужины»
Утром 5 июля у жилого комплекса «Балтийская жемчужина» на лесполосе неизвестные разлили две канистры с едким веществом.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
49-летняя Кэтрин Зета-Джонс стала выглядеть моложе дочки
Кэтрин Зета-Джонс явно знает рецепт эликсира молодости. Иначе как объяснить, что она с возрастом выглядит все моложе.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров возглавил рейтинг звезд по размеру гонорара
Обновлено в 08:45
Происшествия
Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши
Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».
Обновлено в 06:57
Политика
Секретные документы из лаборатории в Портон-Дауне обнаружили в урне
Министерство обороны Великобритании ведет расследование в связи с обнаружением в мусорном баке на севере Лондона секретных документов лаборатории в Портон-Дауне.
Обновлено в 07:13