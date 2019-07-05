с чего всё началось

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

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Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Происшествия Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Общество Роскомнадзор составил протокол на Google Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

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Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Политика Мэрия Читы предложила КСК для митинга с идущим «изгонять Путина» якутом вместо пл. Ленина Администрация Читы предложила провести митинг с «шаманом» Александром Габышевым, который идёт пешком в Москву «изгонять Путина», 12, 13 и 14 июля на улице Фадеева напротив театра Забайкальских узоров вместо площади Ленина, ответ администрации имеется в распоряжении редакции.

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Здоровье В Ленобласти увеличат «подъемные» для молодых врачей Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому начинающие врачи, которые устроятся работать в медицинские организации региона, получат единовременную выплату в размере 100 000 рублей (раньше она составляла 30 000), фельдшеры смогут получить 50 000 (вместо 15 000).

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

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