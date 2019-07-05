Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в РоссииТАСС 02:30
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
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В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
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Спорт
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро уличил Попова и Бубку в коррупции
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Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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В Туле возродили производство легендарного мотороллера «Муравей»
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Глава партии Зеленского заявил, что выборы в Раду под угрозой срыва
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На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
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Обновлено вчера в 22:30
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«Приносим извинения всем истинным болельщикам». «Чайка» выступила с обращением
Руководство "Чайки" выступило с обращением на официальном сайте клуба.
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Правительство повысит оклады силовиков с 1 октября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписaл постaновление об увеличении с 1 октября окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%. Документ опубликован (*pdf) на сайте правительства.
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Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
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Здоровье
Врачи не советуют спать с кошками
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Российский авторынок замедлил снижение
Россияне купили в прошлом месяце 151 180 автомобилей, или на 3,3 процента меньше, чем в июне прошлого года.
Обновлено вчера в 10:32
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Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций
В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
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Армия и оружие
Названа дата погрузки С-400 для отправки в Турцию
Обновлено в 03:07
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Обновлено вчера в 02:55
Авто
Продажи обновленного Skoda Superb начнутся в России в сентябре
Продажи обновленного Skoda Superb, дебют которого состоялся на чемпионате мира по хоккею в мае, начнутся в России до конца сентября.
Обновлено в 02:10
Происшествия
МВД сообщило о задержании банды подозреваемых киллеров из 90-х
МВД сообщило о задержании шести подозреваемых участников группировки, которая с 1995 по 1999 годы совершила девять заказных убийств ради расширения влияния на предпринимателей Москвы и Читинской области.
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АвтоВАЗ возобновил производство
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Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
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На Samsung в Австралии подала иск Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), а причиной стала недобросовестная реклама.
Обновлено вчера в 04:49
Общество
В России представили концепт новых плацкартных вагонов
В России разработали концепт новых плацкартных вагонов, в которых нет боковых мест.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Центробанк не исключает санации крупных региональных банков
Банк России не исключает возникновения необходимости финансового оздоровления проблемных банков, системно значимых для регионов.
Обновлено вчера в 13:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
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Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
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