Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в РоссииТАСС 02:30

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
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Финская Neste продает «Татнефти» сеть АЗС в России

Мойка7803:52

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

ТАСС02:30

Neste продает «Татнефти» свой розничный бизнес в России

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Финская «Несте» продаст «Татнефти» свою сеть из 75 АЗС в России

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Интерфакс02:23

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