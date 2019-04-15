Экономика

Финомбудсмен объявил цену на свои услугиКоммерсантъ 11:52

Служба финансового уполномоченного раскрыла размер ставок, утвержденных в рамках запуска этого института. Как следует из сообщения финомбудсмена, присоединительный взнос для страховщика, желающего в добровольном порядке решать клиентские споры с участием этого посредника, составит 15 тыс. руб.
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Страховщики будут платить 15 тыс руб за добровольное присоединение к службе финомбудсмена

ПРАЙМ14:27

Финомбудсмен утвердил ставки взносов для страховщиков при обращениях потребителей

ТАСС13:31

Утверждены тарифы за рассмотрение обращений к финомбудсмену

Право.ру02:24

Финомбудсмен объявил цену на свои услуги

Коммерсантъ11:52

Утверждены ставки финобмудсмена для страховщиков и автоюристов

Агентство страховых новостей10:58

Служба омбудсмена в ОСАГО заработает в мае

Саминвестор09:32

Служба финансового омбудсмена объявила стоимость его услуг

Rambler News Service13:01
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Происшествия

Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился

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Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае

Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
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Политика

Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег

Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Музыка

Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой

Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
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Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
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Наука

Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия

Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
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Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
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Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
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В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО

Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Экономика

Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Политика

В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса

Официальные представители Военной прокуратуры Украины сделали заявление, опровергающее ранее полученную информацию о побеге из страны своего главы Анатолия Матиоса, сообщает «RT».
Обновлено в 14:54
Футбол

Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор

Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
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Наука

В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом

Ранее неизвестный историкам тайный подземный ход был найден археологами под четвёртым бастионом в Севастополе.
Обновлено в 06:05
Политика

В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
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Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Происшествия

Жители Казани приняли концерт Макса Коржа за землетрясение

Обновлено в 07:43
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика

На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиция

В воскресенье в Финляндии прошли парламентские выборы. К настоящему моменту стали известны результаты обработки 100 процентов бюллетеней.
Обновлено в 04:00
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
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ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина

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Экономика

«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод

Обновлено в 02:26
Экономика

Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы

Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Общество

Шведская журналистка признала русский язык непостижимым

Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Самоходка для ВДВ «Лотос» примет участие в параде Победы в 2020 году

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Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Общество

Село в Дагестане официально стало Албанией

Обновлено в 13:19
Происшествия

Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием

Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц

На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес

Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39
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