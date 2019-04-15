Экономика
Финомбудсмен объявил цену на свои услугиКоммерсантъ 11:52
Служба финансового уполномоченного раскрыла размер ставок, утвержденных в рамках запуска этого института. Как следует из сообщения финомбудсмена, присоединительный взнос для страховщика, желающего в добровольном порядке решать клиентские споры с участием этого посредника, составит 15 тыс. руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Политика
Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег
Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Наука
Грязные зубы могут стать причиной развития слабоумия
Еще через некоторое время проблема выйдет изо рта через кровь, воспаляя органы и увеличивая риск развития серьезных недугов, хронических заболеваний сердца и даже слабоумия, отмечают авторы видеоматериала.
Обновлено в 01:16
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Политика
В военной прокуратуре Украины опровергли сообщения о побеге Матиоса
Официальные представители Военной прокуратуры Украины сделали заявление, опровергающее ранее полученную информацию о побеге из страны своего главы Анатолия Матиоса, сообщает «RT».
Обновлено в 14:54
Футбол
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
Руководство московского «Спартака» провело жесткий телефонный разговор с главным тренером команды Олегом Кононовым.
Обновлено в 15:03
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
Ранее неизвестный историкам тайный подземный ход был найден археологами под четвёртым бастионом в Севастополе.
Обновлено в 06:05
Политика
В штабе Зеленского рассказали о непризнании референдума в Крыму
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.
Обновлено в 10:38
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика
На парламентских выборах в Финляндии победила оппозиция
В воскресенье в Финляндии прошли парламентские выборы. К настоящему моменту стали известны результаты обработки 100 процентов бюллетеней.
Обновлено в 04:00
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Экономика
«Русал» намерен построить в США алюминиевый прокатный завод
Обновлено в 02:26
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Общество
Шведская журналистка признала русский язык непостижимым
Журналистка шведской газеты Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен призналась, что чем лучше она говорит по-русски, тем непостижимей кажутся беседы на нем. По словам корреспондента, неоднозначные фразы вызывают у нее недоумение.
Обновлено в 14:28
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Общество
Село в Дагестане официально стало Албанией
Обновлено в 13:19
Происшествия
Возле поместья Зеленского задержали людей с оружием
Под Киевом недалеко от поместья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского полиция задержала несколько человек с оружием и боеприпасами, передает УНИАН.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Экономика
В России создадут семь новых территорий опережающего развития
Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено в 09:39