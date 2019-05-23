Финны победили шведов и в полуфинале сыграют со сборной РоссииВести.Ru 16:36

На стадионе "Стил-Арена" в Кошице состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Финляндии и Швеции. "Тре Крунур" уступили своим принципиальным соперникам со счетом 4:5 в овертайме. В полуфинале турнира финны сразятся с российской командой.

Финны победили шведов и в полуфинале сыграют со сборной России

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