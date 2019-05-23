ЧМ по хоккею
Финны победили шведов и в полуфинале сыграют со сборной РоссииВести.Ru 16:36
Финляндия—
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, сегодня
Нико Миккола
|1'
|3'
Джон Клингберг
|17'
Патрик Хорнквист
|21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
|26'
Яни Хаканпя
|30'
|40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
|59'
Сакари Маннинен
|62'
На стадионе "Стил-Арена" в Кошице состоялся четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Финляндии и Швеции. "Тре Крунур" уступили своим принципиальным соперникам со счетом 4:5 в овертайме. В полуфинале турнира финны сразятся с российской командой.
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