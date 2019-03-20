Финляндию признали самой счастливой страной в миреРИАМО 04:01

По итогам 2018 года Финляндию признали самой счастливой страной в мире, эксперты считают, что таких результатов государству удалось добиться благодаря экспериментальному подходу властей к обеспечению благополучия граждан, сообщает в среду Газета.ru.

Финляндию признали самой счастливой страной в мире

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