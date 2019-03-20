Общество
Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мираРБК 00:14
Финляндия уже становилась самой счастливой страной мира, но в другом рейтинге. По итогам 2017-го она возглавила рейтинг датского The Happiness Research Institute.
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Всемирный доклад о счастье ООН: самым довольным жизнью из бывшего СССР оказался Узбекистан, самой несчастной — Украина
Комсомольская правдавчера в 17:20
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Хоккей
Кузнецов и Овечкин принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Нью-Джерси Дэвилз". Итоговый счет – 4:1 в пользу "столичных".
Обновлено вчера в 22:23
Музыка
Умер работавший с Оззи Осборном гитарист
Ирландский музыкант Берни Торме, работавший с Оззи Осборном и Иэном Гилланом, скончался за день до своего 67-летия.
Обновлено в 00:37
Общество
Про снижение тарифов на мусор и уборку в дачных поселках: на вопросы горожан отвечает Егор Свалов
Прошло почти три месяца с тех пор, как за уборку мусора в Екатеринбурге начал отвечать региональный оператор — «Спецавтобаза».
Обновлено в 01:02
Финансы
Минтруд разъяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд подготовил изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Посольство в США объяснило законопроект о защите Рунета «на шайбах»
Посольство России в США в ответ на заявления игроков НХЛ Артемия Панарина и Никиты Задорова о законопроекте по защите Рунета порекомендовало хоккеистам внимательнее изучить суть инициативы и пояснило ее на примере заброшенных шайб.
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины
Сборная Аргентины в своем официальном Твиттере представила болельщикам новый комплект формы, в котором команда сыграет на Кубке Америки-2019.
Обновлено вчера в 07:58
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» посетит Белый дом в понедельник
«Вашингтон» определился с датой посещения Белого дома в честь победы в розыгрыше Кубка Стэнли-2018.
Обновлено вчера в 14:39
Общество
При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов
При вынесении решений по разным уголовным делам некоторые судьи дословно копируют тексты документов, меняя только места происшествий и имена.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В ДТП на юго-востоке Москвы погиб один человек
Грузовой автомобиль столкнулся с легковой машиной на улице Угрешская в Москве, в результате погиб один человек.
Обновлено в 01:15
Происшествия
На юге Сахалина в жутком ДТП столкнулись иномарки
На юге Сахалина дорогу не смогли поделить два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:04
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны
15 марта стало известно, что весна «запаздывает» из-за большого количества снега — показатели превышают норму в 1,5 раза.
Обновлено в 00:44
Энергетика
В России просроченный долг за газ вырос на 6,6%
Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что решение суда Грозного по счетам за газ не означает списания долга в 9 млрд руб. Он отмечал, что суд лишь обратил внимание на "наличие устаревшей проблемы".
Обновлено вчера в 16:37
Экономика
Программу маткапитала хотят продлить до 2024 года
В Минтруде хотят продлить программу материнского капитала до 2024 года.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский стал безусловным лидером президентской гонки на Украине
Второе место в рейтинге принадлежит действующему президенту страны Петру Порошенко (14,22%), а третье место украинцы отдали лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко (12,9%), пишет ТАСС.
Обновлено 18 марта в 23:55
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
20 марта стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ
В российских школах досрочный этап сдачи ЕГЭ пройдёт с 20 марта до 10 апреля. Первыми экзаменами станут география и литература.
Обновлено в 00:10
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли турецкий "Анадолу Эфес" в матче 27-го тура регулярного сезона Евролиги.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
Медведев дополнил список госуслуг информацией для предпенсионеров
Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста.
Обновлено в 00:39
Экономика
Минфин отказался финансировать международное сотрудничество РАН
Минфин отказывается финансировать программы международного научного сотрудничества Российской академии наук, сообщили руководители РАН.
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Путин и Назарбаев обсуждали решение президента Казахстана об отставке
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
«ПСЖ» осудил Эвра за гомофобские высказывания в адрес клуба
«ПСЖ» строго осуждает гомофобские оскорбления, сказанные Патрисом Эвра в адрес клуба, его представителей и бывших игроков.
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Возврат к сезонному переводу времени в России может привести к обострению хронических заболеваний и даже ожирению, считает ряд ученых.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Британец 40 лет насиловал своих младших родственников
Жертвами злоумышленника стали его младшие братья, сестры, племянники, кузины и кузены от пяти до 16 лет.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
В понедельник, 18 марта, стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров.
Обновлено 18 марта в 12:57
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Эпатажная певица Кончита Вурст стала известна международной общественности после того, как выиграла «Евровидение» в 2014 году.
Обновлено 18 марта в 15:10
Общество
Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Приморье уволили двух учителей после конфликта с восьмиклассником
В Приморском крае уволены два учителя школы города Артёма после конфликтной ситуации с учеником восьмого класса и съёмки инцидента на видео.
Обновлено вчера в 23:16
Космос
На астероиде Рюгу зонд «Хаябуса-2» обнаружил компоненты воды
Обновлено в 01:23
Политика
WSJ: Байден заявил о планах баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками заявил, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX
Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28