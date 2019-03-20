Политика
Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых странГазета.Ru 07:46
ООН обнародовала рейтинг самых счастливых стран мира, составляемый с 2012 года. Второй год подряд первое место в списке заняла Финляндия, за которой последовали другие страны Северной Европы. Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.
Читать в источнике
Оценить1028
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Происшествия
Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице
В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Экономика
ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае
Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 04:28
Политика
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку
Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.
Обновлено в 02:45
Экономика
Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.
Обновлено вчера в 07:57
Происшествия
Брошенную в квартире в Москве девочку выпишут из больницы 20 марта
Пятилетнюю девочку, обнаруженную оставленной в московской квартире, выпишут из больницы 20 марта.
Обновлено в 06:36
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина
Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.
Обновлено в 07:23
Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
В Москве в возрасте 47 лет умер оперный певец Сергей Балашов.
Обновлено в 07:51
Хоккей
Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд
Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.
Обновлено в 02:24
Общество
В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров
«Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.
Обновлено в 06:52
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России
Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.
Обновлено в 05:18
Технологии
Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
«Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.
Обновлено в 04:09
Политика
В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева
Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.
Обновлено в 04:02
Общество
Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы»
В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Обновлено в 04:59
Армия и оружие
Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине
Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку.
Обновлено в 07:20
Экономика
ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов
При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.
Обновлено в 05:42
Политика
Назарбаев перед отставкой позвонил Путину
Президент России Владимир Путин днем 19 марта провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.
Обновлено вчера в 10:20
Интернет
Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро
Прошлым летом Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 миллиарда евро.
Обновлено в 07:47
Музыка
Умер игравший у Оззи Осборна гитарист
Обновлено в 05:53
Политика
Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.
Обновлено в 03:50
Авто
УАЗ Хантер отправился покорять рынок Чили
УАЗ "Хантер Трофи" Интересно, что самый серьезный интерес к ульяновским внедорожникам в Чили проявили горнорудные компании и клубы серфинга.
Обновлено в 07:02
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения
Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.
Обновлено в 04:50
Политика
Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции
Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.
Обновлено в 06:10
Хоккей
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56