Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых странГазета.Ru 07:46

с чего всё началось

ООН обнародовала рейтинг самых счастливых стран мира, составляемый с 2012 года. Второй год подряд первое место в списке заняла Финляндия, за которой последовали другие страны Северной Европы. Россия в рейтинге ООН заняла 68 место, опустившись по сравнению с прошлым годом на девять пунктов.

Россия опустилась на девять пунктов в рейтинге самых счастливых стран

Происшествия Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.

Экономика ПФР начнет выплачивать пенсии сверх прожиточного минимума в мае Бюджет Пенсионного фонда России позволяет уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Политика Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку Глава Алтая Александр Бердников подал в отставку. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сообщил в своем Facebook.

Экономика Минфин пообещал масштабные сокращения госслужащих в России Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко сообщила, что 2020 году будет запущена масштабная реформа государственной службы.

Экономика Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассе магазина Сбербанк России в июле этого года запустит услугу получения наличных денег в кассе магазина при условии безналичной оплаты.

Театры Скончался оперный певец Сергей Балашов В Москве в возрасте 47 лет умер оперный певец Сергей Балашов.

Хоккей Радулов набрал 60 очков в НХЛ во втором сезоне подряд Благодаря трем набранным очкам, Радулов набрал 60 очков за сезон и впервые преодолел отметку в 60 набранных очков второй сезон подряд.

Общество В России нашли 50 тысяч одинаковых судебных приговоров «Новая газета» и «Лаборатория Александра Кукушкина» проанализировали все уголовные приговоры районных судов в России за 2017 и 2018 годы и обнаружили 50 тысяч актов, текст каждого из которых более чем на 80 процентов совпадает хотя бы еще с одним судебным решением.

Экономика Forbes назвал самые надежные банки в России Forbes опубликовал список самых надежных банков в России. Согласно списку, в него вошли 100 крупнейших кредитных компаний.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Политика В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение.

Общество Возбуждено дело против пассажира «Аэрофлота» за поддельный больничный Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против мужчины, который сдал билеты «Аэрофлота», предоставив поддельный больничный.

Происшествия В Северодвинске закрыли ячейку «Свидетелей Иеговы» В Северодвинске сотрудники ФСБ остановили незаконную деятельность местной ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Армия и оружие Порошенко оценил турецкие беспилотники во время испытаний на Украине Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку.

Экономика ПИК назвал сумму необходимых для достройки текущих проектов кредитов При переходе на эскроу-счета с 1 июля 2019 года крупнейшему российскому застройщику ГК «ПИК» потребуется открыть кредитные линии на сумму до 250 млрд руб. в горизонте двух-трех лет.

Политика Назарбаев перед отставкой позвонил Путину Президент России Владимир Путин днем 19 марта провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

Политика Москалькова рассчитывает увидеть Вышинского в суде Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что рассчитывает увидеть руководителя портала РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского в суде, чтобы оценить его физическое и моральное состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.

Авто УАЗ Хантер отправился покорять рынок Чили УАЗ "Хантер Трофи" Интересно, что самый серьезный интерес к ульяновским внедорожникам в Чили проявили горнорудные компании и клубы серфинга.

Политика Ляшко сорвал заседание кабмина Украины Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.

Происшествия Сенатору Керимову во Франции вновь предъявлены обвинения Прокуратура Ниццы вновь предъявила обвинения члену Совета Федерации РФ Сулейману Керимову.

Политика Суд арестовал первого президента Крыма за неповиновение полиции Центральный районный суд Симферополя арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова по обвинению в неповиновении полиции.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.