Финляндия вновь возглавила список самых счастливых странИнтерфакс 03:47

с чего всё началось

Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.

Политика Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму "Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.

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Музыка Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.

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Шоу-бизнес Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.

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Происшествия Семеро россиян ограбили обменник на Бали Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.

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