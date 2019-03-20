Политика

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых странИнтерфакс 03:47

Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
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с чего всё началось
Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report 2018 (*pdf
), cогласно которому самой счастливой страной стала Финляндия.
РБК00:14

Подробнее о событии

Названы самые счастливые страны

РИА Новости04:23

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира

Интерфакс03:48

Финляндия стала самой счастливой страной мира

Российская газета01:55

Названы самые счастливые страны мира

ТАСС02:39

Определена самая счастливая страна

Lenta.ru01:50

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

РБК00:14

Определены самые счастливые страны мира. Украина в числе аутсайдеров

URA.Ru01:38
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Политика

Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Политика

Мэй попросила ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила ЕС об отсрочке Brexit, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:23
Музыка

Гитарист «Ленинграда» подтвердил новость о роспуске группы

Гитарист российской группировки "Ленинград" Дмитрий Гугучкин подтвердил слова Сергея Шнурова о роспуске музыкального коллектива.
Обновлено в 08:59
Культура

Юлия Пересильд представила фильм, в котором снялась ее старшая дочь

Премьера фильма собрала многих гостей — друзей "Галчонка", в числе которых были актрисы Юлия Снигирь, Светлана Устинова, Евгения Дмитриева и Алиса Гребенщикова, программный директор ОРКФ "Кинотавр" Ситора Алиева, кинорежиссер и кинооператор Сергей Мокрицкий, продюсер и киновед Наталья Мокрицкая, кастинг-директор Елизавета Шмакова и другие.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронят рядом с мужем Божены Рынски

Певицу Юлия Началову похоронят на Троекуровском кладбище рядом с одним из основателей канала НТВ Игорем Малашенко, мужем светской львицы Божены Рынски.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

ВМФ РФ получит гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2023 году

Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Ваенга отменила концерты из-за болезни

Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой

Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Медведев подписал программу развития РЖД до 2025 года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал долгосрочную программу развития РЖД на период до 2025 года.
Обновлено в 08:59
Спорт

Алина Загитова лидирует после короткой программы на ЧМ в Японии

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:58
Политика

Москалькова вылетит в Киев на суд по делу Вышинского

Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина

Сбербанк в июле запустит новую услугу — снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
Обновлено в 07:11
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Глава государства пригласил британских предпринимателей принять участие в реализации национальных проектов России.
Обновлено в 08:33
Экономика

Минтруд внес законопроект о детских пособиях семьям с низким доходом

С 1 февраля правительство проиндексировало социальные выплаты федеральным льготным категориям граждан — детские пособия, выплаты инвалидам и ветеранам.
Обновлено в 08:13
Спорт

Туктамышева ответила на критику ее номера с раздеванием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что бронзовая медалистка ЧМ-2016 Анна Погорилая, которая подвергла критике ее показательный номер с раздеванием, уделяет ей «слишком много внимания».
Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео полета Шойгу над Сирией

Министерство обороны РФ на своей странице в соцсети «ВКонтакте» показало видео полета главы ведомства Сергея Шойгу над территорией Сирии.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Семеро россиян ограбили обменник на Бали

Как рассказали в полиции Бали, вооруженные огнестрельным и холодным оружием неизвестные в масках, среди которых была одна женщина, напали на обменный пункт и похитили около 63 тысяч долларов США.
Обновлено в 05:35
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Технологии

Bitcoin начали продавать в газетных киосках в Австралии

Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance запустила платформу Lite Australia, теперь биткоин продается в 1300 газетных киосках в Австралии.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

ВВС США начали поиск подрядчиков для создания имитации Су-57

В заявке ВВС США говорится, что ведомство ищет подрядчиков для создания воздушных целей, которые способны имитировать на учениях российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
Обновлено в 05:05
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

В Симферополе суд арестовал на двое суток экс-президента Крыма Юрия Мешкова за неповиновение сотрудникам полиции.
Обновлено в 07:56
Политика

Врио губернатора Челябинской области прилетел в регион

В Челябинск прибыл Алексей Текслер, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора региона.
Обновлено в 02:14
Наука

Риск ранней смерти может уменьшать одна прогулка в неделю

«Люди, которые раз в неделю прогуливались на свежем воздухе в течение 10 минут, имели на 18% уменьшенный риск ранней смерти», - констатировали специалисты.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Спектакль «Театра.doc» о немецких переселенцах проверяют на экстремизм

Обновлено в 08:49
Происшествия

В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Общество

Детям работающих в школе учителей могут дать приоритет при зачислении

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предоставляющий первоочередное право для детей учителей быть принятыми на обучение в образовательные организации, в которых работают их родители, а также детям из многодетных семей право на зачисление в ту же школу, где учатся их братья или сестры.
Обновлено в 06:44
Интернет

«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple

Корпорацию обвиняют в незаконном продвижении собственных продуктов «Лаборатория Касперского» подала жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Парламент Казахстана единогласно принял сразу в двух чтениях поправку в конституцию о переименовании Астаны в город Нурсултан.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды

Обновлено в 08:01
Гаджеты

Apple представила новые наушники AirPods

Новые AirPods оснащены процессором Apple H1, который, по заявлению компании, позволил повысить качество воспроизведения, увеличить скорость соединения наушников с устройствами, а также продлить время работы в режиме разговора без подзарядки на один час.
Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
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