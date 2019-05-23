Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккеюRT на русском вчера в 16:34

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии. Основное время встречи, прошедшей в Кошице, завершилось со счётом 4:4. В составе сборной Финляндии забили Нико Миккола, Петтери Линдбом, Янни Хаканпяя и Марко Анттила.

Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

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