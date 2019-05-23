Хоккей

Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккеюRT на русском вчера в 16:34

Финляндия
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, вчера
Нико Миккола
1'
3'
Джон Клингберг
17'
Патрик Хорнквист
21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
26'
Яни Хаканпя
30'
40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
59'
Сакари Маннинен
62'
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Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии. Основное время встречи, прошедшей в Кошице, завершилось со счётом 4:4. В составе сборной Финляндии забили Нико Миккола, Петтери Линдбом, Янни Хаканпяя и Марко Анттила.
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