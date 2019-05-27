Финляндия в этом сезоне выиграла МЧМ и ЧМSports.ru 16:41

Сборная Финляндия победила команду Канады (3:1) и завоевала золотые медали ЧМ-2019. Также в этом сезоне Финляндии выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв в финале сборную США (3:2). На ЮЧМ-2019 финская сборная вылетела на стадии четвертьфинала.

Финляндия в этом сезоне выиграла МЧМ и ЧМ

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