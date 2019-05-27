Хоккей
Финляндия в этом сезоне выиграла МЧМ и ЧМSports.ru 16:41
Канада—
Финляндия
1 – 3
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Финал, сегодня
Ши Теодор
|11'
|23'
Марко Анттила
|43'
Марко Анттила
|56'
Харри Песонен
Сборная Финляндия победила команду Канады (3:1) и завоевала золотые медали ЧМ-2019. Также в этом сезоне Финляндии выиграла молодежный чемпионат мира, обыграв в финале сборную США (3:2). На ЮЧМ-2019 финская сборная вылетела на стадии четвертьфинала.
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