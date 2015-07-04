Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиянГазета.Ru 03:07
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости". Теперь Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Превышения вредных веществ в воздухе в Забайкалье не зарегистрировано
По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в регионе не зарегистрированы.
Обновлено вчера в 21:52
ЖКХ
На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска
В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции.
Обновлено в 05:23
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Происшествия
Убийца девушки-блогера: у меня 4 высших образования, а она проститутка
Как вы думаете, я себя чувствую, если у меня 4 высших образования и была зарплата в 500 тысяч рублей, а я сижу здесь (за решеткой).
Обновлено в 05:15
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Здоровье
В горбольнице Сочи установили новый флюорограф
Для отделения было закуплено новое оборудование, в том числе новый малодозовый прибор для рентгенографического исследования органов грудной клетки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Обновлено в 00:54
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала больше 4 млрд просмотров
«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
ВЦИОМ назвал лучших работодателей России
Россияне при выборе работы главными критериями называют хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Наука
Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре
Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
Обновлено вчера в 09:56
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Футбол
Названы самые убыточные футбольные клубы России
Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Москве арестовали обвиняемого в убийстве блогерши
Мужчина, обвиняемый в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, арестован, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.
Обновлено в 05:11
Политика
Жириновский назвал причину пожаров в Сибири
Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах.
Обновлено в 04:30
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Политика
Германия отказалась выплачивать репарации Польше
Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовской» на Кольцевой линии.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол
«Реал» дважды пытался подписать Пуйоля
"Реал" дважды хотел подписать меня, но тогдак я уже был в лучшем клубе мира, – цитирует Mundo Deportivo Пуйоля.
Обновлено в 01:02