Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиянГазета.Ru 03:07

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости". Теперь Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.
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Финляндия ужесточает требования для получения шенгенской визы

РЕН ТВ04:32

Документики, пожалуйста. Финляндия ужесточает требования по визе для петербуржцев

Фонтанка.Ру04:55

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

РБК03:39

Генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение требований для шенгенской визы

Народные новости03:31

Финляндия ужесточит требования к документам на шенгенскую визу для россиян

РИА Новости03:19

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Газета.Ru03:07

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

ТАСС02:39
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Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
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Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»

Обновлено в 02:57
Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Здоровье

Превышения вредных веществ в воздухе в Забайкалье не зарегистрировано

По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в регионе не зарегистрированы.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Обновлено в 02:06
ЖКХ

На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска

В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции.
Обновлено в 05:23
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»

Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Экономика

Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Экономика

Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»

Обновлено в 03:01
Происшествия

Убийца девушки-блогера: у меня 4 высших образования, а она проститутка

Как вы думаете, я себя чувствую, если у меня 4 высших образования и была зарплата в 500 тысяч рублей, а я сижу здесь (за решеткой).
Обновлено в 05:15
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Здоровье

В горбольнице Сочи установили новый флюорограф

Для отделения было закуплено новое оборудование, в том числе новый малодозовый прибор для рентгенографического исследования органов грудной клетки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Обновлено в 00:54
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала больше 4 млрд просмотров

«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

ВЦИОМ назвал лучших работодателей России

Россияне при выборе работы главными критериями называют хорошую зарплату и своевременное выполнение обязательств работодателем.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Наука

Пожары в Африке обеспечили половину потребности лесов Амазонии в фосфоре

Ученые считают, что поступающий из Африки фосфор играет важную роль в обеспечении роста первичной продукции экосистем в тропической части Атлантического океана и самого крупного тропического леса на Земле, расположенного в Южной Америке в бассейне реки Амазонки.
Обновлено вчера в 09:56
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Футбол

Названы самые убыточные футбольные клубы России

Московские футбольные клубы «Динамо» и «Спартак» стали самыми убыточными в России по итогам 2018 года.
Обновлено в 05:08
Происшествия

В Москве арестовали обвиняемого в убийстве блогерши

Мужчина, обвиняемый в убийстве девушки-блогера в Москве, чье тело нашли в чемодане, арестован, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГСУСК России.
Обновлено в 05:11
Политика

Жириновский назвал причину пожаров в Сибири

Владимир Жириновский написал в своём телеграм-канале о том, что сокращение штата работников леса было По словам политика, раньше даже самые мелкие очаги только зарождающихся пожаров можно было тушить силами на местах.
Обновлено в 04:30
Общество

Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря

Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Политика

Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило новое дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о хищениях в армии.
Обновлено в 03:38
Политика

Германия отказалась выплачивать репарации Польше

Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении возобновить строительство станции метро «Суворовской» на Кольцевой линии.
Обновлено вчера в 19:42
Футбол

«Реал» дважды пытался подписать Пуйоля

"Реал" дважды хотел подписать меня, но тогдак я уже был в лучшем клубе мира, – цитирует Mundo Deportivo Пуйоля.
Обновлено в 01:02
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