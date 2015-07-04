Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиянГазета.Ru 03:07

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости". Теперь Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.
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Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

РБК06:20

Финский МИД об ужесточении визовых требований для РФ: Мы были обязаны

РЕН ТВ06:12

«Синхронизироваться с другими странами Шенгена». В Генконсульстве Финляндии объяснили ужесточение требований к документам на визу

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Финский МИД надеется на сохранение потока туристов из РФ после ужесточения визовых правил

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Финляндия с сентября ужесточит порядок выдачи виз для россиян

Газета.Ru06:32

Генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение требований для шенгенской визы

Народные новости03:31

Финляндия ужесточит требования к документам на шенгенскую визу для россиян

РИА Новости03:19
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Армия и оружие

В ДНР сбили украинский разведывательный беспилотник

В ДНР сбили беспилотник (БПЛА) армии Украины, который проводил разведку в районе разведения сил в селе Петровское, заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
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Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
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Футболист «Динамо» Соу перешел в английский «Ноттингем Форест»

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Обновлено в 05:48
Интернет

Google разделит кэш браузера Chrome для пресечения действия хакеров

Разработчики Google Chrome планируют реализовать в браузере функции защиты от атак по сторонним каналам и слежения за пользователем, которые злоумышленник может проводить через HTTP-кэш браузера.
Обновлено в 05:12
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В России возобновлена система образовательного кредитования

Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.
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В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения лесных пожаров

Обновлено в 06:11
Происшествия

На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме

В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:02
Политика

В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири

Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой

Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Обучавшиеся эксплуатации F-35 турецкие летчики вернутся из США домой

Турецкие летчики, которые обучались эксплуатации истребителей F-35 в США, вернутся на родину 1 августа.
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Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет.
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Шоу-бизнес

Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина

Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.
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Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет

Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.
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ЦИК Украины направил 74 иска в суды по итогам выборов в Раду

Глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по итогам парламентских выборов было составлено 74 иска и направлено в суды страны.
Обновлено в 05:21
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Власти Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за паводка

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Ляшко и Кличко защитят Украину от «зеленой чумы»

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ЦСКА подписал контракт с баскетболистом Бейкером

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Mitsubishi отказалась от инвестиций в проект «Арктик СПГ 2»

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Армия и оружие

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Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.
Обновлено в 03:16
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На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года

Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено вчера в 14:20
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Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море

Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Происшествия

На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги

Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:13
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
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В акватории Балтийского моря начались масштабные учения Военно-морского флота РФ «Океанский щит —2019», сообщает 1 августа пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 04:22
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Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена

Vivo представила новейший смартфон Vivo V17 Neo. Устройство, оборудованное тройной ИИ-камерой и сканером отпечатков пальцев на дисплее.
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Политика

Правительство Украины сформируют в начале сентября — Герус

Новое правительство Украины будет сформировано в первый-второй день работы Верховной рады, которая начнётся в сентябре, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 1 августа в эфире телеканала «1+1».
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