Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости". Теперь Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Армия и оружие В ДНР сбили украинский разведывательный беспилотник В ДНР сбили беспилотник (БПЛА) армии Украины, который проводил разведку в районе разведения сил в селе Петровское, заявил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Наука Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Политика Глава МИД ФРГ призвал Россию и США продлить ДСНВ Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия и США должны поддержать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Интернет Google разделит кэш браузера Chrome для пресечения действия хакеров Разработчики Google Chrome планируют реализовать в браузере функции защиты от атак по сторонним каналам и слежения за пользователем, которые злоумышленник может проводить через HTTP-кэш браузера.

Экономика В России возобновлена система образовательного кредитования Соглашение о господдержке образовательного кредитования подписали Минобрнауки России и Сбербанк.

Происшествия На севере Петербурга три человека погибли при пожаре в частном доме В Петербурге в поселке Михайловка Выборгского района при пожаре в частном доме погибли три человека, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Политика В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.

Происшествия Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой Следователи задержали второго подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой, тело которой ранее обнаружили в Московском районе Петербурга, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по городу.

Шоу-бизнес Виталина Цымбалюк-Романовская угрожает бывшей пассии Прохора Шаляпина Бывшая пассия артиста Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева, недавно родившая сына, пожаловалась на неадекватное поведение его новой возлюбленной, украинской пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая якобы угрожала ей расправой.

Наука Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.

Политика ЦИК Украины направил 74 иска в суды по итогам выборов в Раду Глава украинского ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что по итогам парламентских выборов было составлено 74 иска и направлено в суды страны.

Армия и оружие Минобороны РФ открыло на сайте специальный раздел «Миссия в Сирии» Министерство обороны России открыло на своем сайте специальный раздел «Миссия в Сирии», где будут публиковаться отчеты о деятельности российских военных по борьбе с террористами в САР.

Гаджеты На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.

Происшествия Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.

Происшествия На Урале осудили женщину, чей ребенок был найден в гробу у дороги Суд ограничил свободу на один год жительнице Челябинской области, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности своему новорожденному ребенку, тело которого она положила в ящик и оставила у дороги, сообщило в четверг СУСК РФ по региону.

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.

Гаджеты Vivo представила смартфон V17 Neo в России. Цена Vivo представила новейший смартфон Vivo V17 Neo. Устройство, оборудованное тройной ИИ-камерой и сканером отпечатков пальцев на дисплее.