Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиянГазета.Ru 03:07

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости". Теперь Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.
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Финляндия ужесточила выдачу виз россиянам

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Финляндия ужесточает требования для россиян, запрашивающих Шенгенскую визу

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Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

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Финляндия ужесточит правила получения шенгена для россиян

ТАСС02:39
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ФРС США понизила базовую процентную ставку

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Главные положения новой «регуляторной конституции», предлагаемой проектом и в основном касающейся предпринимательской деятельности,— любые обязательные требования должны быть опубликованы, внесены в публичный реестр и действовать по умолчанию только пять лет.
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Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
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