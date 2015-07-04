Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиянГазета.Ru 03:07
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости". Теперь Финляндия будет запрашивать у россиян все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.
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Происшествия
Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Обновлено вчера в 15:21
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия нанесла несколько ударов по позициям палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Общество
Бари Алибасов не хочет подавать в суд на производителей «Крота»
Продюсер Бари Алибасов принял решение не подавать иск в отношении производителей средства для прочистки труб "Крот".
Обновлено вчера в 13:37
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено вчера в 09:36
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:29
Общество
В Москве возобновят строительство станции метро «Суворовская»
Обновлено вчера в 19:42
Экономика
Сбербанк продал дочерний банк в Турции
В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
Обновлено вчера в 08:03
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Общество
Простейший пример по математике посеял раздор в сети
Пользовательница Twitter под ником pjmdolI попросила других людей помочь ей с решением примера по математике.
Обновлено в 01:02
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Кличко попросил НАБУ расследовать попытку подкупа Богдана
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с просьбой открыть уголовное производство после заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о попытке подкупа.
Обновлено в 03:09
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Экономика
Россияне выплатили долги на 44,5 млрд рублей ради выезда за рубеж
"По итогам работы в первом полугодии 2019 года сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, превысила аналогичный показатель 2018 года на 21,3 млн рублей и составила 342,7 млрд рублей", - сообщили в ФССП.
Обновлено в 03:14
Общество
Минэкономики предложило срок годности любых обязательных требований к бизнесу в пять лет
Главные положения новой «регуляторной конституции», предлагаемой проектом и в основном касающейся предпринимательской деятельности,— любые обязательные требования должны быть опубликованы, внесены в публичный реестр и действовать по умолчанию только пять лет.
Обновлено вчера в 18:22
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Футбол
Роналду продал Пепе свой особняк с большой скидкой
Как сообщает The Sun, дом в Гересе, который включает в себя посадочную площадку для вертолёта, был куплен Роналду почти за £ 3,5 млн семь лет назад, однако Пепе его приобрёл с большой скидкой — всего за £ 2,3 млн.
Обновлено в 03:13
Политика
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным
Обновлено вчера в 23:48
Общество
СМИ сообщили об изменениях жизни россиян в августе
"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
Только треть россиян никогда не сталкивались с раком
Рак легкого входит в тройку самых распространенных заболеваний, с которыми сталкиваются россияне (24 %), на втором месте — рак молочной железы (33 %), далее рак желудка (25 %).
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17
Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
Обновлено вчера в 15:08
Культура
Свердловские власти наметили стратегию развития регионального туризма до 2035 года
Свердловские власти наметили стратегию развития регионального туризма до 2035 года, которая сформирует конкурентную туриндустрию и увеличит поток туристов в регион.
Обновлено в 03:24