Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиянРБК 03:39

Изменения вступят в силу с 1 сентября. В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
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