Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиянРБК 03:39
Изменения вступят в силу с 1 сентября. В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
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Экономика
Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц
Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.
Обновлено в 10:02
Кино
HBO выпустит сериал о древнегреческой колдунье Цирцее
Американский телеканал HBO выпустит сериал, основанный на древнегреческой мифологии.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона
Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Футбол
Несостоявшийся новичок «Сочи» переходит в «Нефтехимик»
В межсезонье футболист побывал на сборах в «Сочи» и «Химках».
Обновлено в 10:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Здание СПбГУ в Петергофе эвакуировали из-за подозрительных предметов
Одно из зданий Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе эвакуировали из-за обнаруженных бесхозных предметов, сообщает вуз.
Обновлено в 10:29
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
В США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 16:36
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
Обновлено в 06:00
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25
Футбол
Засеев покинул «Уфу» и вернулся в «Аланию»
Засеев продолжит карьеру во владикавказской «Алании», воспитанником которой он является.
Обновлено в 05:54
Транспорт
В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута
Обновлено в 08:37
Политика
МИД России оценил предложение Трампа о помощи в тушении пожаров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона оценила предложение президента США Дональда Трампа о помощи в тушении пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:11
Происшествия
МЧС направило вертолёт на поиск пропавших в Карелии туристов
МЧС России направило вертолёт Ми-8 для поиска десяти туристов из Санкт-Петербурга, пропавших на территории Карелии.
Обновлено в 09:13
Экономика
Власти Ямала и группа «ВИС» расторгли соглашение за миллиард рублей
Правительство Ямала в одностороннем порядке расторгает соглашение о государственно-частном партнёрстве с ООО «ВИС ТрансСтрой» по проекту строительства и эксплуатации железнодорожной линии Бованенково-Сабетта.
Обновлено в 07:12
Авто
Новый кросс-вэн Renault Triber пользуется ажиотажным спросом
Официальный старт продаж нового внедорожного компакт-вэна Renault Triber запланирован на август текущего года, но уже сейчас дилеры марки начали принимать предварительные заказы на новинку.
Обновлено в 00:07
Общество
Почти 3,5 млн граждан РФ не могут выехать за рубеж из-за долгов
В России с начала 2019 года количество граждан страны, которым из-за долгов запрещён выезд за пределы России, возросло почти на 1 млн человек.
Обновлено в 07:24
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Политика
МИД Германии сожалеет о прекращении ДРСМД
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора.
Обновлено в 11:08
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую русскую колбасу
Экспертный центр «Росконтроля» по итогам проведенного исследования назвал лучшую русскую колбасу.
Обновлено в 03:08
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
Обновлено в 11:17
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50