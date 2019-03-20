Финляндия стала самой счастливой страной мираРоссийская газета 01:55

с чего всё началось

При составлении рейтинга счастья в страна мира учитывались уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальная поддержка, уровень свободы и уровень коррупции в части влияния на принятие жителями жизненно важных решений. В итоговый список вошли 156 стран.

Финляндия стала самой счастливой страной мира

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