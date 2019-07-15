с чего всё началось

«15 июля финские ВВС F / A-18 на самолете № QRA были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter финских ВВС.

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