Армия и оружие
Финляндия подняла истребители над Балтикой из-за российских самолетовВзгляд.ру вчера в 11:28
«15 июля финские ВВС F / A-18 на самолете № QRA были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter финских ВВС.
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«15 июля финские ВВС F / A-18 на самолете № QRA были подняты для идентификации российских самолетов Ту-160, А-50 и Су-35 в международном воздушном пространстве над Финским заливом и северной частью Балтийского моря», – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter финских ВВС.Взгляд.рувчера в 11:28
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Российские самолеты Ту-160 подняли в воздух истребители трех балтийских стран
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