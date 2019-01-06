Хоккей

Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
Эхо Москвы
01:30

США
Финляндия
2 – 3
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Финал, вчера
32'
Йессе Юлонен
46'
Отто Латвала
Саша Хмелевски
48'
Джош Норрис
49'
59'
Каапо Какко
Россия
1 – 2
США
3-й период
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Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза.
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