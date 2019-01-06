Хоккей
Финляндия обыграла США в финале МЧМ-2019
Финляндия обыграла США в финале МЧМ-2019Спорт-Экспрессвчера в 22:30
США—
Финляндия
2 – 3
Матч завершён
Хоккей, Молодежный чемпионат мира
Финал, вчера
|32'
Йессе Юлонен
|46'
Отто Латвала
Саша Хмелевски
|48'
Джош Норрис
|49'
|59'
Каапо Какко
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Сборная Финляндии переиграла США в финальном матче молодежного чемпионата мира (3:2). Победная шайба была заброшена за полторы минуты до финальной сирены. Финны в третий раз за последние 7 розыгрышей турнира выиграли золотые медали.
Спорт-Экспрессвчера в 22:30
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МЧМ-2019. 17-летний Какко принес финнам победу в финале над США на 59-й минуте матча
Sports.ruвчера в 22:31
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