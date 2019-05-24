Хоккей

Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккеюRT на русском 23 мая в 16:34

Финляндия
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, 23 мая
Нико Миккола
1'
3'
Джон Клингберг
17'
Патрик Хорнквист
21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
26'
Яни Хаканпя
30'
40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
59'
Сакари Маннинен
62'
Показать детали
Скрыть
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии. Основное время встречи, прошедшей в Кошице, завершилось со счётом 4:4. В составе сборной Финляндии забили Нико Миккола, Петтери Линдбом, Янни Хаканпяя и Марко Анттила.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Действующие чемпионы мира шведы проиграли финнам в четвертьфинале ЧМ

РИА Новости23 мая в 16:37

Финляндия одержала волевую победу над Швецией и вышла в полуфинал ЧМ

Матч ТВ23 мая в 16:36

Сборная Финляндии обыграла команду Швеции и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

ТАСС23 мая в 16:33

Сенсация! Скромные финны нокаутировали шведских звезд НХЛ

Спорт-Экспресс23 мая в 17:15

Финляндия обыграла Швецию и сыграет в полуфинале с Россией

Советский спорт23 мая в 16:34

Как Финляндия обыграла Швецию в овертайме и вышла на Россию в полуфинале ЧМ. Видеообзор

Sport.ru23 мая в 17:13

Посольство Финляндии: счастье в нашей стране — победить любимого соседа — Швецию

Чемпионат23 мая в 17:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Технологии

Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G

Компания Huawei, Ассоциация специалистов по недвижимости Китая и оператор China Mobile (Shanghai) совместно открыли первый в мире пятизвездочный торговый центр Shanghai Lujiazui L+ Mall на базе технологии 5G, в том числе на основе системы 5G Digital Indoor System (DIS).
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году.
Обновлено в 01:32
Космос

Спутники Starlink засняли с Земли

Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.
Обновлено в 03:57
Культура

Тина Канделаки спродюсирует сериал о порноактерах для Amediateka

Фото: ТАСС Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч-ТВ" Тина Канделаки снимает сериал по заказу видеосервиса Amediateka.
Обновлено вчера в 11:29
Политика

В МИД России исключили возможность обмена Уилана на Бутину

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что возможность обмена обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на россиянку Марию Бутину исключена, так как в отношении американца ещё не вынесен приговор.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Общество

Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами

Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Футбол

Жардим планирует остаться в «Монако»

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим подчеркнул, что намерен продолжить карьеру на посту наставника "монегасков".
Обновлено в 02:42
Культура

Галкин оценил спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 18:42
Политика

Киев признал зависимость от торговли с Россией

Киев не может себе позволить прекратить экономические отношения с Россией, заявил в интервью телеканалу NewsOne представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Гаджеты

Начало конца: в ожидании обвала продаж Huawei останавливает заводы

По некоторым видам продукции, как отмечали независимые эксперты, складские запасы компонентов могут обеспечить работу Huawei до конца текущего года или какой-то части следующего.
Обновлено в 03:07
Экономика

Около 220 млрд рублей выделят на цифровые технологии в России

Около 220 млрд рублей выделят на цифровые технологии в России до 2024 года.
Обновлено в 01:41
Политика

Юнкер заявил о подделке Грецией статистики ради вступления в еврозону

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция стала участником еврозоны, представив недостоверную статистику.
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Единоборства

Конор Макгрегор получил травму на тренировке

Скандально известный ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор травмировал левую руку во время тренировки.
Обновлено в 00:33
Футбол

ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Ростов» проведут турнир в Австрии

Не все команды премьер-лиги пока сообщили о своих планах на летние сборы, которые будут предшествовать старту нового сезона, сообщает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 01:59
Политика

Законопроект в США обяжет собрать данные обо всех участниках «Северного потока-2»

По данным РБК, документ предлагает ввести санкции против иностранных компаний, которые предоставляют суда для укладки труб.
Обновлено в 02:51
Космос

Смертоносный дождь из космоса: новый вид орбитального оружия

Обновлено в 03:15
Происшествия

Власти Франции допустили версию теракта в расследовании взрыва в Лионе

Расследование дела о взрыве в Лионе 24 мая ведется по факту «преступного террористического сговора», сообщила глава Минюста Франции Николь Беллубэ.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного

Владимир Путин вручил Валентине Матвиенко орден Андрея Первозванного, одну из высших наград страны pic.twitter.com / ANpAqxubOk — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) May 23, 2019 Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено 23 мая в 07:04
Политика

Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 17:00
Авто

Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения

Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Петербурге 12-летний школьник угрожал подростку пистолетом

Ученик 5-го класса одной из школ Петербурга угрожал пистолетом более старшему подростку, с которым у него произошел конфликт.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие

В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».
Обновлено в 01:41
Игры

Трейлер Jump Force: Бискет Крюгер дерётся как девчонка

Запуск кроссовер-файтинга Jump Force, приуроченного к 50-летию японского журнала Weekly Shonen Jump, состоялся ещё в феврале.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие

В России намерены модернизировать советские системы «Град»

Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин сообщил, что планируется модернизация разработанной в Советском Союзе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» до уровня систем нового поколения «Торнадо-Г».
Обновлено вчера в 21:19
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по хоккеюБольше новостей по теме
Главное