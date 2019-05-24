Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккеюRT на русском 23 мая в 16:34
Финляндия—
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, 23 мая
Нико Миккола
|1'
|3'
Джон Клингберг
|17'
Патрик Хорнквист
|21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
|26'
Яни Хаканпя
|30'
|40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
|59'
Сакари Маннинен
|62'
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Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии. Основное время встречи, прошедшей в Кошице, завершилось со счётом 4:4. В составе сборной Финляндии забили Нико Миккола, Петтери Линдбом, Янни Хаканпяя и Марко Анттила.
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Как Финляндия обыграла Швецию в овертайме и вышла на Россию в полуфинале ЧМ. Видеообзор
Sport.ru23 мая в 17:13
Посольство Финляндии: счастье в нашей стране — победить любимого соседа — Швецию
Чемпионат23 мая в 17:19
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