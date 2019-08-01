Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиянLenta.ru 07:40
Отмечается, что в 2018 году 87 процентов всех запросов на шенгенскую визу были из России. Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
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