Общество

Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиянLenta.ru 07:40

Отмечается, что в 2018 году 87 процентов всех запросов на шенгенскую визу были из России. Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
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В Финляндии прокомментировали ужесточение требований к документам на визу

РИА Новости07:23

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РЕН ТВ06:12

Генконсульство Финляндии прокомментировало ужесточение требований для шенгенской визы

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«Синхронизироваться с другими странами Шенгена». В Генконсульстве Финляндии объяснили ужесточение требований к документам на визу

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