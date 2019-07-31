Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские водыРИА Новости 08:24
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Об этом сообщили финские Военно-морские силы. Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало только сегодня.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошёл в территориальные воды России приблизительно на 600 м», — говорится в сообщении Военно-морских сил Финляндии.RT на русском10:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 12:26, Ашберн
Наука
Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила
Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
Обновлено 31 июля в 19:07
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Обновлено в 08:55
Общество
Беглов пообещал поддержать садоводов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Политика
В Россию вернулись освобожденные Ливией моряки с судна Temeteron
Россияне, освобожденные с танкера Temeteron в Ливии, вернулись домой.
Обновлено в 11:04
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Кино
Кейт Бланшетт и Брэдли Купер сыграют в новом фильме Гильермо дель Торо
Кейт Бланшетт ведет переговоры о съемках в главной женской роли в новом фильме Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров".
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Рядом с Крымом пролетел самолет-разведчик США
Американский самолет провел разведку у российских границ Черноморского побережья.
Обновлено в 10:56
Политика
В США объяснили введение новых санкций против России
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Кино
Создатель «Чернобыля» рассказал об удалении важной сцены из сериала
Сценарист и исполнительный продюсер сериала «Чернобыль» Крейг Мэзин поделился с поклонниками, что в окончательной версии из-за хронометража была вырезана очень важная сцена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:16
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Футбол
Новичок «Спартака» Тиль посетит игру с «Динамо»
Обновлено в 10:36
Игры
Анонсирована карточная игра по Total War. Пока только для Китая
Обновлено в 10:54
Общество
Вильфанд объяснил причины аномальной погоды в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, с чем связана аномальная погода, которая наблюдается в России этим летом.
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Происшествия
На базе ВВС Сирии в Хомсе прогремел взрыв
Техническая ошибка во время транспортировки боеприпасов с истекшим сроком хранения стала причиной взрыва на авиабазе Шайрат на востоке провинции Хомс в Сирии, среди военнослужащих есть погибшие, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес
Кристина Асмус на две недели сняла виллу на Мальдивах
Актриса Кристина Асмус на две недели уехала с дочкой Анастасией отдыхать на Мальдивы.
Обновлено в 09:46
Общество
Объявлены победители конкурса «Парки Подмосковья»
Обновлено в 11:16
Происшествия
Число задержанных в центре Москвы превысило 600 человек
В центре Москвы на митинге в поддержку выдвигавшихся в Мосгордуму кандидатов задержали более 600 человек, сообщает пресс-служба МВД.
Обновлено в 11:09
Общество
Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим
Печерский районный суд Киева наложил арест на нежилой дом, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко — младшего брата киевского мэра.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке убили половину животных
Представитель контактного зоопарка сообщил агентству, что мертвых животных они обнаружили утром в пятницу.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
Обновлено в 07:23
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
Обновлено в 11:30
Гаджеты
Apple запретила покупать криптовалюту с помощью своей банковской карты
Глава Apple недавно подтвердил, что запуск собственной банковской карты компании Apple Card произойдёт в этом месяце.
Обновлено в 06:01