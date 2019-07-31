с чего всё началось

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Об этом сообщили финские Военно-морские силы. Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало только сегодня.

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

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