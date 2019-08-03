Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские водыРИА Новости 08:24

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Об этом сообщили финские Военно-морские силы. Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало только сегодня.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось
«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошёл в территориальные воды России приблизительно на 600 м», — говорится
 в сообщении Военно-морских сил Финляндии.
RT на русском10:42

Подробнее о событии

Финляндия выразила сожаление после захода военного корабля в воды России

РБК11:35

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Lenta.ru08:55

Финляндия извинилась перед Россией за действия военного корабля

РЕН ТВ10:24

Финский минный заградитель вошел в российские воды западнее Гогланда

Фонтанка.Ру10:04

Финляндия извинилась перед РФ за действия экипажа своего корабля

News.ru08:59

Финляндия извинилась перед РФ за заплывший в территориальные воды военный корабль

Газета.Ru10:32

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

РИА Новости08:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
Кино

Актер Киану Ривз отрастил бороду

Обновлено в 11:49
Общество

В выходные в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык Live»

Обновлено вчера в 10:09
Общество

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В подмосковном лагере отравились семь детей

Семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 10:55
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Футбол

Малком остался в запасе «Зенита» на матч РПЛ с «Краснодаром»

Обновлено в 13:39
Политика

США ввели новые санкции против России

Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве

К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Политика

Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN

Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
Обновлено в 13:26
Спорт

М. Фуркад — о неудачном сезоне: я был словно в чужом теле

Чувствовалось, что я был словно в чужом теле. Думаю, слишком много и интенсивно тренировался, поэтому сил на гонки уже не хватало.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Спартак» и «Динамо» не забили друг другу в четвёртом туре РПЛ

Обновлено в 13:56
Космос

Китай начнет строить платформу для пусков ракет с моря

5 июня в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с передвижной платформы в Желтом море у берегов провинции Шаньдун.
Обновлено 01 августа в 07:28
Культура

Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии

Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.
Обновлено в 10:14
Финансы

Южнокорейская вона обновила многомесячные минимумы

Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Автомобиль снес ограждение возле метро «Технологический институт»

УГИБДД организовала проверку по факту ДТП.
Обновлено в 12:25
Недвижимость

России предсказали ипотечный бум

Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Общество

В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили

Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09
Политика

Медведчук призвал Киев договориться с Москвой по газовому вопросу

«В решении газового вопроса (для Украины) есть один путь — договариваться с РФ», — написал председатель политсовета партии.
Обновлено в 12:38
Автоспорт

Квят рассказал об ошибке Toro Rosso в квалификации Гран-при Венгрии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 12-го этапа «Формулы-1» Гран-при Венгрии.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Россияне устроили драку на борту самолета в Турции

В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Кино

Стала известна дата выхода фильма об Элвисе Пресли

Кинокомпания Warner Bros. назначила выход фильма о короле рок-н-ролла на осень 2021 года и приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна» на декабрь 2020 года.
Обновлено в 05:50
Музыка

Гергиев представил оперу «Парсифаль» на Дальневосточном фестивале

Фестиваль «Мариинский» проходит во Владивостоке в четвёртый раз. В этом году он проводится с 24 июля по 9 августа.
Обновлено в 12:56
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Обновлено в 10:59
Гаджеты

В MIUI 11 появится неожиданная функция

Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Полиция задержала участников ЛГБТ-шествия в Петербурге

Обновлено в 11:07
Здоровье

Врачи-неврологи: в России растет количество жертв «болезни молодых и красивых», а ее причины остаются загадкой

«Болезнь молодых и талантливых», как называют рассеянный склероз, до сих пор во многом остается загадкой для ученых и врачей.
Обновлено в 12:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное