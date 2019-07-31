Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские водыРИА Новости 08:24
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Об этом сообщили финские Военно-морские силы. Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало только сегодня.
Читать в источнике
Оценить122
с чего всё началось
«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошёл в территориальные воды России приблизительно на 600 м», — говорится в сообщении Военно-морских сил Финляндии.RT на русском10:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:36, Ашберн
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено в 17:37
Футбол
«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы
"Урал" и "Ростов" объявили стартовые составы на матч четвертого тура РПЛ.
Обновлено в 05:48
Политика
Получивших паспорта РФ допрашивают на Украине
Согласно указу президента, на получение паспорта гражданина РФ по упрощенной схеме могут рассчитывать все жители Луганской и Донецкой областей, а не только граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 18 человек
Не менее 18 человек погибли в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), сообщает в субботу телеканал ABC.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 08:27
Общество
В Новороссийске ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра
В Новороссийске синоптики прогнозируют усиление ветра, с порывами до 28 м/с при грозе.
Обновлено в 14:27
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Наука
В Китае создали первый эмбрион-химеру обезьяны и человека
Ученые из Испании и США создали в Китае первый эмбрион-химеру, в котором есть клетки как человека, так и обезьяны.
Обновлено 01 августа в 10:43
Армия и оружие
Шойгу объяснил отсутствие стран НАТО на Армейских международных играх
Обновлено в 16:08
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Игры
Роскомнадзор заблокировал сайт G2A в России после жалобы Alawar
Сайт G2A заблокировали на территории России после жалобы издательства Alawar.
Обновлено вчера в 12:59
Армия и оружие
Морская авиация ВСУ провела учения над Чёрным морем
Морская авиация Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершила лётно-тактические учения над Чёрным морем.
Обновлено в 14:22
Наука
Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена
Обновлено вчера в 14:46
Здоровье
Установлена необходимость использования зубной пасты со фтором
Стоматологи рекомендуют чистить зубы два раза в день не меньше 2-3 минут пастой, содержащей фтор.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В деле о беспорядках в Москве появился еще один фигурант
Обновлено в 15:15
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Футбол
Семак заявил, что не удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 17:12
Интернет
Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp
Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес
Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей
Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Футбол
Кононов и Хохлов подвели итоги матча «Спартак» — «Динамо»
"Ребята отдали все силы, но победить не удалось" Матч между "Спартаком" и "Динамо" получился достаточно боевым, как и подобает дерби, но при этом завершился без забитых мячей.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Певец Эд Ширан расстроен из-за смерти своего кота
Британский певец Эд Ширан расстроен из-за смерти своего питомца. Подписчикам он сообщил, что умер его кот по кличке Грэм.
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
Etalon Group выплатит дивиденды за 2018 год
Размер дивидендов холдинга за 2017 год составил $0,22 на акцию (на выплаты направлен 51% чистой прибыли Etalon Group по МСФО за 2017 год).
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Артем Дзюба: «Надеюсь, Малком будет Халком на минималках»
Надеюсь, это будет Халк на минималках.
Обновлено в 17:11
Политика
В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»
Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
Обновлено в 04:01
Футбол
«Тун» перед игрой со «Спартаком» в Лиге Европы уступил «Базелю»
"Тун" проиграл "Базелю" в домашнем матче третьего тура чемпионата Швейцарии по футболу.
Обновлено в 15:12
Общество
В центре Москвы начинается акция за свободные выборы
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Пекине 38 человек госпитализированы из-за утечки хлора в бассейне
По меньшей мере 38 человек госпитализированы в результате вероятной утечки газообразного хлора в бассейне, расположенном в районе Фаншань на юго-западе Пекина.
Обновлено в 01:56
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Эшли Янг стал новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг стал новым капитаном команды. Об этом заявил главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер.
Обновлено в 17:45