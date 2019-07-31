с чего всё началось

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Об этом сообщили финские Военно-морские силы. Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало только сегодня.

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Политика Силуанов отреагировал на новые санкции США против России Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.

Происшествия «ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек МВД ранее сообщало, что на акции оппозиции задержаны 600 человек, общее количество участников несогласованной акции полиция оценила в 1500 человек.

Футбол Безбородов удалил Понсе и не назначил пенальти в спартаковские ворота "Спартак" – "Динамо" – 0:0 Арбитр Владислав Безбородов показывал судейство очень хорошего качества, пока не наступила 82-я минута дерби "Спартак" – "Динамо".

Гаджеты В MIUI 11 появится неожиданная функция Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.

Шоу-бизнес Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.

Авто На улицах Барселоны замечен спорткар Carmen Спортивное ретро-купе Carmen было замечено во время тестирования в Барселоне.

Футбол Кононов не стал комментировать информацию о трансфере Тиля в «Спартак» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался комментировать информацию о переходе в команду полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.

Интернет Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.

Происшествия В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека "По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.

Футбол «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Политика Британия поприветствовала новые санкции США против России Великобритания приветствует решение Соединенных Штатов о введении второго пакета санкций в отношении РФ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Единоборства Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлоне В танковом биатлоне в Алабино состоялся дебют женских экипажей, которые показали вполне серьёзную выучку и провели гонку достаточно квалифицированно и зрелищно.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Армия и оружие Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.

Шоу-бизнес Глюкоза написала пост о ненависти Пост, посвящённый ненависти, написала на своей странице в соцсети певица Глюкоза.

Экономика Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA "Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", - сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.

Технологии Epic Games Store вновь задерживает обновления Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.

Общество Какие цветы приносят удачу и деньги по знаку Зодиака Рак Для сентиментальных и ранимых Раков, на которых сильное воздействие оказывает Луна, главными в жизни остаются комфорт и благополучие семьи.