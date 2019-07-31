Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские водыРИА Новости 08:24

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Об этом сообщили финские Военно-морские силы. Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало только сегодня.
Читать в источнике
Комментировать39
с чего всё началось
«Финский минный заградитель Hämeenmaa, выполняя обязанности по контролю за государственной границей, вошёл в территориальные воды России приблизительно на 600 м», — говорится
 в сообщении Военно-морских сил Финляндии.
RT на русском10:42

Подробнее о событии

Финляндия выразила сожаление после захода военного корабля в воды России

РБК11:35

Финляндия извинилась перед РФ за заплывший в территориальные воды военный корабль

Газета.Ru10:32

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

РИА Новости08:24

Финский минный заградитель вошел в российские воды западнее Гогланда

Фонтанка.Ру10:04

Финляндия извинилась перед РФ за действия экипажа своего корабля

News.ru08:59

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Lenta.ru08:55

Финляндия извинилась перед Россией за действия военного корабля

РЕН ТВ10:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Футбол

У болельщиков «Зенита» произошла потасовка с ОМОНом на «Газпром Арене»

Обновлено в 16:48
Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Происшествия

«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек

МВД ранее сообщало, что на акции оппозиции задержаны 600 человек, общее количество участников несогласованной акции полиция оценила в 1500 человек.
Обновлено в 14:46
Футбол

Безбородов удалил Понсе и не назначил пенальти в спартаковские ворота

"Спартак" – "Динамо" – 0:0 Арбитр Владислав Безбородов показывал судейство очень хорошего качества, пока не наступила 82-я минута дерби "Спартак" – "Динамо".
Обновлено в 14:35
Происшествия

Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье

Обновлено в 11:03
Гаджеты

В MIUI 11 появится неожиданная функция

Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Боярский объяснил, почему в Петербурге мало «нормальных» людей

Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Культура

Рэперы Noize MC и Face поддержали акции протеста в Москве

Обновлено в 14:51
Происшествия

Несколько человек погибли в Техасе при стрельбе в торговом центре

Обновлено в 15:39
Авто

На улицах Барселоны замечен спорткар Carmen

Спортивное ретро-купе Carmen было замечено во время тестирования в Барселоне.
Обновлено в 12:30
Общество

Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили более 400 тысяч человек

Юбилейные мероприятия на ВДНХ посетили 400 тысяч человек.
Обновлено в 06:43
Футбол

Кононов не стал комментировать информацию о трансфере Тиля в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался комментировать информацию о переходе в команду полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.
Обновлено в 14:55
Интернет

Facebook скорректирует названия Instagram и WhatsApp

Социальная сеть Facebook собирается добавить в название приложений Instagram и WhatsApp уточнения, которые позволят указать на их принадлежность к компании, пишет издание The Information.
Обновлено в 13:20
Происшествия

По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого

Обновлено в 14:35
Общество

Бульварному кольцу положили конец

Обновлено в 15:52
Наука

Обнаружены четыре указывающих на развитие рака гена

Обновлено вчера в 14:46
Футбол

«Барселона» получит процент от следующего трансфера Малкома

Обновлено в 07:11
Происшествия

В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека

"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Футбол

«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Политика

Британия поприветствовала новые санкции США против России

Великобритания приветствует решение Соединенных Штатов о введении второго пакета санкций в отношении РФ в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 12:51
Единоборства

Женские экипажи показали в Алабино своё мастерство в танковом биатлоне

В танковом биатлоне в Алабино состоялся дебют женских экипажей, которые показали вполне серьёзную выучку и провели гонку достаточно квалифицированно и зрелищно.
Обновлено в 15:49
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет

На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 15:41
Шоу-бизнес

Глюкоза написала пост о ненависти

Пост, посвящённый ненависти, написала на своей странице в соцсети певица Глюкоза.
Обновлено вчера в 14:07
Экономика

Представитель Гуаидо заявил, что арбитраж отклонил претензии Conoco к PDVSA

"Суд отклонил все требования Conoco о возмещении убытков на 1,5 миллиарда долларов", - сообщил он, отметив, что PDVSA придется выплатить лишь 33,7 миллиона долларов оставшегося кредита по этому делу.
Обновлено в 01:27
Технологии

Epic Games Store вновь задерживает обновления

Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.
Обновлено в 14:01
Общество

Какие цветы приносят удачу и деньги по знаку Зодиака

Рак Для сентиментальных и ранимых Раков, на которых сильное воздействие оказывает Луна, главными в жизни остаются комфорт и благополучие семьи.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ

Обновлено в 15:49
Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

Обновлено в 14:04
Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное