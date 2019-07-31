Армия и оружие

Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабляРИА Новости 08:24

Заметив ошибку, корабль немедленно вернулся в международные воды и сообщил об этом командованию. Финский флот начал расследование по этому вопросу.
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Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды. Об этом сообщили финские Военно-морские силы. Инцидент произошел 1 августа, но известно о нем стало только сегодня.
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