Финляндия — Швеция: эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2019 по хоккеюЧемпионат вчера в 04:30

Сегодня, 23 мая, в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Финляндии и Швеции.

Общество Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.

Общество Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.

Экономика Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.

Общество Госдума приняла новые правила техосмотра Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.

Общество Курск отмечает День славянской письменности и культуры Концерт продолжит региональный хоровой фестиваль. И сегодня на маршрут выйдет «Трамвай-книгочей».

Происшествия Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились.

Авто Skoda показала первый вседорожный Superb Scout Автопроизводитель Skoda продемонстрировал новую модификацию Superb Scout в рамках мероприятия в Братиславе.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Хоккей Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.

Происшествия В Кабуле прогремел взрыв в мечети Один человек погиб, 16 пострадали в результате взрыва в мечети в столице Афганистана, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МВД страны.

Происшествия В Дагестане ликвидировали троих боевиков Правоохранители нейтрализовали в Дагестане троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет в пятницу, 24 мая.

Финансы Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.

Авто АвтоВАЗ объяснил, почему Lada 4х4 не получит мощный мотор Представители российской автомобилестроительной компании «АвтоВАЗ» пояснили, почему на современные автомобили Lada 4х4 не устанавливаются более мощные двигатели, сообщает «За рулем».

Происшествия Неизвестный напал на полицейского в Тульской области Полицейские ведут розыск неизвестного, напавшего на сотрудника полиции в Тульской области.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Шоу-бизнес Полину Гагарину обвинили в плагиате Наталии Орейро 32-летняя певица Полина Гагарина оказалась в центре скандала из-за обложки своего нового сингла.

Политика Лукашенко предложил Казахстану поставлять нефть в Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшие планы Минска входят переговоры с Казахстаном по поставкам нефти.

Общество Россиян предупредили о риске потери денег из-за СМС-кодов Эксперты по информбезопасности предупредили о случаях подмены телефонного номера банка для введения в заблуждение клиента, пишет "Коммерсантъ".