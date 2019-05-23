ЧМ по хоккею
Финляндия — Швеция: эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2019 по хоккеюЧемпионат вчера в 04:30
Финляндия—
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, вчера
Нико Миккола
|1'
|3'
Джон Клингберг
|17'
Патрик Хорнквист
|21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
|26'
Яни Хаканпя
|30'
|40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
|59'
Сакари Маннинен
|62'
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Сегодня, 23 мая, в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Финляндии и Швеции.
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