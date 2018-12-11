Политика

Финдиректор Huawei выйдет под залог
Российская газета
вчера в 23:56

Финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде, добилась своего освобождения под залог (около 7,5 миллиона долларов США).
Российская газетавчера в 23:56
с чего всё началось
После этого по решению Верховного суда провинции Британская Колумбия Ваньчжоу будет экстрадирована в США, если американская сторона запросит это в течение 60 дней, пишет Global News
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