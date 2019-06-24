Экономика
Финансовый пожар тушат керосиномРусская Планета 03:00
Группа учёных из Университета Хэнаня (Китай), университета Зеппелин (Германия) и Калифорнийского университета (США) решила изучить гипотезу экс-главы ЦБ Индии Рагурама Раджана о том, что стимулирование доступа к дешевым кредитам вместо активизации перераспределения в ответ на рост неравенства привела к финансовому кризису в США в 2008-2009 годы.
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Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.Коммерсантъ23 июня в 18:42
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Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису
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Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование
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SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с 24 спутниками
Ракета-носитель Falcon Heavy с 24 спутниками, исследовательской лабораторией и атомными часами стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
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Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
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В Белом доме назвали темы переговоров Путина и Трампа на G20
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят на встрече в Осаке двусторонние отношения, региональную безопасность и вопросы контроля над вооружениями, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
На Кубе появились крылатые ракеты «Калибр»
Фрегат оснащен крылатыми ракетами «Калибр» (16 единиц).
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ЦИК отказалась регистрировать блогера Шария и экс-спикера Рады Литвина
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатом в депутаты на выборах в Верховную раду видеоблогеру Анатолию Шарию.
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Футбол
ЦСКА вновь попробует приобрести хавбека «Васко да Гама»
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Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
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МИД Украины раскритиковал решение ПАСЕ по России
На сайте ведомства опубликован официальный комментарий МИД Украины считает, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по России является "недопустимой уступкой" и допускает возвращение российской делегации в ассамблею.
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