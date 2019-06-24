Экономика

Финансовый пожар тушат керосиномРусская Планета 03:00

Группа учёных из Университета Хэнаня (Китай), университета Зеппелин (Германия) и Калифорнийского университета (США) решила изучить гипотезу экс-главы ЦБ Индии Рагурама Раджана о том, что стимулирование доступа к дешевым кредитам вместо активизации перераспределения в ответ на рост неравенства привела к финансовому кризису в США в 2008-2009 годы.
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с чего всё началось

Неравенство не лечится в кредит

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.
Коммерсантъ23 июня в 18:42

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«Социальное неравенство не лечится в кредит»

ФедералПресс04:57

Ученые установили, что рост потребкредитования в России может привести к масштабному кризису

Вести.Финансвчера в 07:26

Китайские экономисты выяснили, что приведет Россию к финансовому кризису

Накануне.Ruвчера в 04:23

Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:46

Исследование: рост неравенства доходов добьет Россию

Infox.ruвчера в 04:06

Неравенство доходов в России превращается в угрозу финансового кризиса: исследование

Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 04:04

Неравенство не лечится в кредит

Коммерсантъ23 июня в 18:42
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Политика

Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приостанавливает работу в знак протеста против восстановления прав российских депутатов на июньской сессии.
Обновлено в 06:49
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

В движение концепт-кар приводится 600-сильной гибридной силовой установкой на базе новейшей 2,0-литровой «турбочетверки» и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях.
Обновлено в 04:59
Политика

Мэром Липецка стала Евгения Уваркина

После оглашения результатов голосования Евгения Уваркина приняла присягу, а спикер Липецкого горсовета Игорь Тиньков вручил избранному мэру символ власти - цепь градоначальника.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В России создали беспилотник-шпион в виде совы

На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в форме большой совы с крыльями и хвостом.
Обновлено в 03:37
Гаджеты

Создано приложение, «стирающее» людей с фотографий

Обновлено в 06:49
Футбол

Глушакову работу предложила Бузова

Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

В Грузии новым спикером парламента избрали лидера правящей партии

На пост спикера парламента Грузии избрали лидера правящей партии «Грузинская мечта» Арчила Талаквадзе вместо ушедшего в отставку на фоне протестов Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам колонии за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 05:05
Наука

Комары чаще кусают чистых мужчин

Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Андрея Аршавина сняли с блондинкой в ресторане Санкт-Петербурга

Накануне в Сети появились снимки бывшего игрока «Арсенала» в компании эффектной блондинки.
Обновлено в 06:00
Авто

Nissan запустил проект виртуальных продаж автомобилей City Hub

Nissan открыл свой первый виртуальный шоу-рум по продажам автомобилей.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Жительница Петербурга обвинила водителя такси в изнасиловании

В Санкт-Петербурге девушка обвинила водителя такси в изнасиловании.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Фельдшер скорой отказалась помогать мужчине с инсультом

В Башкирии очевидцы рассказали, что фельдшер из скорой помощи отказалась помогать мужчине, которому стало плохо на улице.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

На форум «Армия-2019» приехали делегации из 120 стран

Обновлено в 07:02
Армия и оружие

По приказу Путина войска в ЦВО привели в высшую боеготовность

В Центральном военном округе (ЦВО, объединяет воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в границах 29 регионов России) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено вчера в 04:20
Политика

Евкуров сказал, кто должен возглавить Ингушетию

«Думаю, что республику после меня возглавит представитель ингушского народа, благородного ингушского тейпа, знающий регион», – сказал Евкуров на встрече с членами совета тейпов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Организатор концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказал о ее райдере

Никаких особых пожеланий Алла Борисовна не выдвигает. Концерт в Минске будет похожим на юбилейный концерт Пугачевой в Москве.
Обновлено в 05:15
Футбол

Главный тренер молодежной сборной Италии подал в отставку

Луиджи Ди Бьяджо, возглавлявший молодежную сборную Италии, официально покинул свой пост.
Обновлено в 05:47
Футбол

Александр Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»

Обновлено в 07:03
Политика

Опрос: почти 50% украинцев готовы поддержать особый статус для Донбасса

Однозначно в поддержку автономии Донбасса высказались 20,4% опрошенных, передает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 06:11
Авто

Установлен новый рекорд скорости среди тракторов

Сельскохозяйственный трактор JCB Fastrac под управлением гонщика Гая Мартина развил скоростью 167 километров в час, тем самым установив новый рекорд скорости среди тракторов.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Общество

Володин считает, что российские города должны конкурировать за жителей

"Хорошо, что министерство [строительства] во главе с министром ведет диалог с Госдумой, с экспертами", - обратился Володин к главе Минстроя Владимиру Якушеву в ходе осмотра выставки, посвященной развитию городских кварталов, перед началом заседания совета.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В Петербурге на полицейского напала бойцовская собака

Собака бойцовской породы напала на полицейского, который приехал по вызову в квартиру одного из домов Невского района Петербурга, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
Обновлено в 07:10
Политика

Россия и Мальдивы подписали соглашение об отмене визового режима

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид подписали соглашение об отмене визовых требований по итогам переговоров.
Обновлено в 06:19
Интернет

Почта Mail.ru откажется от паролей

Как рассказали «РИА Новости» в Mail.ru, компания собирается в дальнейшем полностью отказаться от паролей, в том числе и в ранее созданных почтовых ящиках.
Обновлено в 05:54
Политика

На Украине начали расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 05:51
Гаджеты

MediaTek представила новый мобильный процессор Helio P65

Обновлено в 05:56
Как работают Яндекс.Новости?
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