Финансовый пожар тушат керосиномРусская Планета 03:00

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках.

с чего всё началось

Группа учёных из Университета Хэнаня (Китай), университета Зеппелин (Германия) и Калифорнийского университета (США) решила изучить гипотезу экс-главы ЦБ Индии Рагурама Раджана о том, что стимулирование доступа к дешевым кредитам вместо активизации перераспределения в ответ на рост неравенства привела к финансовому кризису в США в 2008-2009 годы.

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