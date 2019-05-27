Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе уходаКоммерсантъ 24 мая в 10:42
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода. В частности, на его базе можно было бы создать систему социального страхования, полагает он.
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Экономика
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Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
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Фото: EPA / QILAI SHEN Прибыль промышленных предприятий Китая в апреле снизилась на 3,7% в годовом выражении, отчасти из-за высокой базы сравнения в предыдущем году, и составила 515,4 млрд юаней ($74,8 млрд), свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.
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В Кремле рассказали, кто решит судьбу задержанных украинских моряков
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