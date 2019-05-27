Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе уходаКоммерсантъ 24 мая в 10:42

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода. В частности, на его базе можно было бы создать систему социального страхования, полагает он.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Систему соцстрахования России захотели изменить

Lenta.ru04:28

Заголовки утра. 27 мая

Полит.ру02:00

В России может появиться вид соцстрахования, который позволит финансировать уход за инвалидами и пожилыми

Реальное время00:49

Уход за пожилыми и инвалидами могут сделать государственной страховой услугой

ФедералПресс01:55

Уход за пожилыми может стать госуслугой

News.ruвчера в 19:51

Резерв по пенсионному страхованию могут пустить на социальную программу

Коммерсантъвчера в 18:18

Финомбудсмен считает, что резерв ПФР можно использовать для страхования системы ухода

ТАСС24 мая в 08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Политика

Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент

Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Авто

АвтоВАЗ спешно отзывает Lada Xray Cross

Компания АвтоВАЗ разослала всем дилерам Lada предписание срочно отозвать автомобили Lada Xray Cross из указанного списка.
Обновлено в 04:47
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Хоккей

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF

Сборная России поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF) по итогам чемпионата мира в Словакии.
Обновлено вчера в 17:32
Религия

В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Москве автомобиль сбил сотрудника ДПС во время погони

Обновлено вчера в 13:20
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено вчера в 04:42
Политика

В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста

Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

Появилось видео замаскированного под Су-57 американского истребителя

Опубликованы кадры полета американского истребителя F-16C Fighting Falcon, замаскированного под российский истребитель Су-57 за счет «пиксельной» голубой окраски.
Обновлено вчера в 10:04
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Общество

Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате

Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Массовый побег заключенных из колонии после пожара произошел в Одессе

В Одессе в Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки, сообщает "Думская". В настоящее время в здании пожар.
Обновлено в 05:02
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Стрелявшего в авторитета Корейца из Тамбовской ОПГ посадили

Обновлено в 04:43
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Происшествия

Петербургский парусник «Мир» протаранил микроавтобус в Германии

Забавный инцидент произошёл в порту Гамбурга с парусником «Мир» из Санкт-Петербурга. Учебное судно нечаянно снесло микроавтобус на пристани.
Обновлено в 04:21
Музыка

Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне

Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".
Обновлено в 03:52
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Футбол

Абель Эрнандес уходит из ЦСКА и может перейти в другой клуб РПЛ

Агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур сообщил, что форвард покидает московский клуб. Абель определенно уходит из ЦСКА.
Обновлено в 03:47
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Кадастровая палата объяснила порядок уведомления о сносе недвижимости

С 23 мая в России вступили в силу новые правила уведомления о сносе объектов недвижимости.
Обновлено в 03:24
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

В Италии спустили на воду УДК «Триест»

В Италии спустили на воду универсальный десантный корабль (УДК) "Триест" (Trieste).
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Беременная дочь Хворостовского вышла замуж

Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост, открытый днем ранее. По мнению градоначальника, имел место акт вандализма.
Обновлено вчера в 19:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное