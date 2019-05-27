Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе уходаКоммерсантъ 24 мая в 10:42

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода. В частности, на его базе можно было бы создать систему социального страхования, полагает он.

Политика В Кремле не подтвердили отставку Суркова В Кремле не подтверждают сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков отправлен в отставку.

Происшествия Глава Минтранса сократил сроки расследования катастрофы в Шереметьево Глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил журналистам, что предварительные итоги расследования катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево будут официально представлены в течение полутора месяцев.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Происшествия В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.

Происшествия Экоактивисты пострадали на станции Шиес в ходе столкновений с охраной Несколько экоактивистов, дежурящих на станции Шиес Ленского района Архангельской области, пострадали в ходе утренних столкновений с ЧОП «Гарант Безопасности» в понедельник.

Политика Коломойский подтвердил поддержку олигархами Зеленского Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что все олигархи страны на президентских выборах поддержали Владимира Зеленского, сообщает «Украинская правда».

Общество Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.

Армия и оружие В России вдвое продлят срок службы стрелкового оружия В России разработали технологию, которая вдвое увеличит срок службы автоматического стрелкового оружия.

Экономика Leroy Merlin запускает новую сеть в России На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.

Транспорт Таксистам могут запретить работать сверх нормы Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.

Происшествия Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.

Происшествия В Дагестане три человека погибли в ДТП с двумя легковушками Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане, сообщает МВД региона.

Политика Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.

Политика Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг строительства церкви в Екатеринбурге.

Политика Глава штаба «Слуги народа» рассказал, откуда партия возьмет людей Глава предвыборного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко утверждает, что в украинской политике нет проблем с тем, чтобы найти людей для участия в тех или иных политических проектах, однако есть проблемы с их отбором.

Кино Кит Харингтон еле сдержал слёзы во время читки сценария «Игры Престолов» В одной из сцен фильма актёры впервые узнают о судьбе своих героев во время читки сценария.

Политика Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.

Здоровье Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.

Авто Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей Компания Mazda отзывает с российского рынка 1678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Футбол УЕФА запретил «Арсеналу» проводить акцию в поддержку Мхитаряна УЕФА не разрешил лондонскому "Арсеналу" проводить акцию в поддержку футболиста Генриха Мхитаряна.

Происшествия Во Франции задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе "Только что задержали подозреваемого по делу о посылке со взрывным устройством", - написал министров в Twitter.

Шоу-бизнес Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".