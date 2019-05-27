Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе уходаКоммерсантъ 24 мая в 10:42
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода. В частности, на его базе можно было бы создать систему социального страхования, полагает он.
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Общество
Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости
Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
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Обновлено в 03:50
Здоровье
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При итальянской забастовке протестующие находятся на своих рабочих местах, но при этом предельно строго исполняют свои должностные обязанности и правила.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину
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Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
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Политика
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Обновлено в 04:09
Происшествия
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Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 19:06
Политика
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Происшествия
В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду
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Обновлено в 02:28
Происшествия
Два человека ранены в результате стрельбы в польской школе
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Обновлено в 05:37
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне
Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Япония купит еще 105 истребителей F-35
Информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Поставки истребителей F-35 для ВВС Японии начались в 2018 году.
Обновлено в 04:09
Авто
Mazda в России отзывает более 1,6 тыс. автомобилей Mazda 3
Mazda в России отзывает более 1 600 автомобилей Mazda 3, реализованных в период с сентября 2015 года по март 2018 года.
Обновлено в 05:51
Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
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Обновлено в 05:34
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Общество
Китай опубликовал список самых инновационных городов
Китай опубликовал хит-парад самых инновационных городов мира.
Обновлено в 04:41
Авто
BMW представила новую переднеприводную 1 Series
В палитре модификаций числится вариант 118i (наддувная "тройка" объемом 1,5 л, развивающая 140 л.с. и до 230 Нм), 116d (1,5-литровый турбодизель, 116 л.с. И 270 Нм), а также варианты с 2,0-литровыми моторами – 118d (150 л.с. и 350 Нм) и 120d xDrive (190 л.с. и 400 Нм).
Обновлено в 04:01
Общество
Югра вошла в пятерку лидеров по социальной ориентированности бюджета
В Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2018 года объем социальных расходов превышает 80 000 рублей на человека.
Обновлено в 05:21
Экономика
Владельцев ветряков освободят от подоходного налога
Владельцы электрогенераторов и солнечных панелей смогут продавать излишки производимой энергии в сбытовые компании, без уплаты подоходного налога, сообщает 27 мая «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий законопроект, который был накануне одобрен комиссией правительства РФ по законопроектной деятельности.
Обновлено в 02:49
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу бизнесмена из списка Титова
В Верх-Исетском суде Екатеринбурга судья Оксана Мамонтова вынесла приговор уральскому бизнесмену Сергею Капчуку.
Обновлено в 04:37
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Энергетика
Белоруссия вернула в Россию более 80 тыс. тонн грязной нефти
Белоруссия отправила в РФ более 80 тыс. тонн некондиционной нефти из трубопровода "Дружба", чтобы в том числе освободить ветку в сторону Западной Европы.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери
Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
Обновлено вчера в 15:20
Шоу-бизнес
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 08:18