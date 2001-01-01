Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе уходаКоммерсантъ 24 мая в 10:42

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Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода. В частности, на его базе можно было бы создать систему социального страхования, полагает он.
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