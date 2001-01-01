Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе уходаКоммерсантъ 24 мая в 10:42

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода. В частности, на его базе можно было бы создать систему социального страхования, полагает он.

Армия и оружие Попасть на воздушное шоу «Авиамикс» всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019» в Крыму можно будет только автобусами В связи с большой заинтересованностью со стороны населения Крыма и гостей полуострова воздушным авиашоу «Авиамикс», которое пройдёт в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс-2019», администрацией конкурса принято решение о централизованном посещении полигона Чауда исключительно на автобусах.

Экономика Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Культура Стала известна программа XIII международного кинофестиваля «Зеркало» От России в конкурсную программу включен фильм Кантемира Балагова "Дылда", участник второго по значения конкурса Каннского фестиваля этого года "Особый взгляд".

Политика Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Она затащили его в канализационную трубу.

Общество В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Шоу-бизнес Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Экономика В российских магазинах станет меньше ценников Нововведение позволит продавцам использовать единый ценник для одного наименования товара.

Экономика В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Общество Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов» В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".

Общество Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.

Политика В России могут ужесточить правила призыва в армию Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.

Политика Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.

Политика В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Leroy Merlin запускает новую сеть в России На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Наука Ученые назвали неожиданную пользу жары Ученые из Германии назвали неожиданную пользу жары. При высоких температурах воздуха у женщин растет производительность труда.

Происшествия Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.

Политика Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.

Общество Росконтроль определил лучшие томатные соки Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.

Общество Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.

Кино Названы лауреаты Каннского кинофестиваля На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.