Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе уходаКоммерсантъ 24 мая в 10:42
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода. В частности, на его базе можно было бы создать систему социального страхования, полагает он.
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Армия и оружие
Попасть на воздушное шоу «Авиамикс» всеармейского этапа конкурса «Авиадартс-2019» в Крыму можно будет только автобусами
В связи с большой заинтересованностью со стороны населения Крыма и гостей полуострова воздушным авиашоу «Авиамикс», которое пройдёт в рамках всеармейского конкурса «Авиадартс-2019», администрацией конкурса принято решение о централизованном посещении полигона Чауда исключительно на автобусах.
Обновлено в 02:11
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Культура
Стала известна программа XIII международного кинофестиваля «Зеркало»
От России в конкурсную программу включен фильм Кантемира Балагова "Дылда", участник второго по значения конкурса Каннского фестиваля этого года "Особый взгляд".
Обновлено в 02:26
Политика
Кремль отреагировал на требование трибунала ООН по украинским морякам
Позиция Кремля по вопросу освобождения украинских моряков не изменится в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву (МТМП), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Она затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:54
Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани
Сильный ветер и дождь помешал проведению концерта Анны Семенович на Кубани, о чем она сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 06:12
Технологии
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов
Сбербанк советует клиентам быть внимательными при использовании банкоматов.
Обновлено вчера в 08:34
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Экономика
В российских магазинах станет меньше ценников
Нововведение позволит продавцам использовать единый ценник для одного наименования товара.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин
Проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения поручил министерствам председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Общество
Новосибирским сотрудникам Росгвардии запретили отдыхать в 237 странах
Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
Обновлено в 00:56
Религия
Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки
Русская православная церковь (РПЦ) возводит по три храма в сутки.
Обновлено в 02:25
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола из США и ЕС
Китай вводит антидемпинговые меры в отношении фенола, импортируемого из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда.
Обновлено в 01:52
Политика
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Экономика
Leroy Merlin запускает новую сеть в России
На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Наука
Ученые назвали неожиданную пользу жары
Ученые из Германии назвали неожиданную пользу жары. При высоких температурах воздуха у женщин растет производительность труда.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Политика
Трамп заявил, что США не стремятся к смене режима в Иране
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Абэ Синдзо заявил, что Соединённые Штаты не стремятся к смене режима в Иране.
Обновлено в 03:07
Общество
Росконтроль определил лучшие томатные соки
Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Новосибирской области
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок
Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Кино
Названы лауреаты Каннского кинофестиваля
На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено 25 мая в 14:20
Политика
Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59