Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе уходаКоммерсантъ 24 мая в 10:42

1 фото
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода. В частности, на его базе можно было бы создать систему социального страхования, полагает он.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Миллиарды пенсионеров отдали нуждающимся

Deita.ru03:26

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Коммерсантъ24 мая в 10:42

Финомбудсмен считает, что резерв ПФР можно использовать для страхования системы ухода

ТАСС24 мая в 08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия

Два теплохода столкнулись в Москве

Обновлено в 08:11
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Общество

Лувр закрылся из-за забастовки сотрудников

Сотрудники парижского Лувра в понедельник объявили забастовку в связи с чрезмерным, по их мнению, наплывом туристов, говорится в его сообщении в твиттере.
Обновлено в 08:10
Происшествия

На редакцию газеты в Ставрополе напал психически больной автор

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:59
Происшествия

Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин уходит в отставку

Кардинальное обновление предстоит в МВД по Чувашии: руководитель ведомства Сергей Неяскин подал рапорт об отставке.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Общество

Росавиация запретила Nordwind использование двух самолетов

Росавиация запретила авиакомпании Nordwind использование двух самолетов - Airbus A321 (бортовой номер VP-BHN) и Airbus A330 (VP-BUB).
Обновлено в 09:43
Здоровье

Регуляторы США одобрили самое дорогое в мире лекарство

Американские регуляторы одобрили самое дорогое лекарство, предназначенное для лечения редкого расстройства, которое разрушает мышечный контроль ребёнка и почти всегда приводит к летальному исходу.
Обновлено 25 мая в 05:04
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Политика

В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов

Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Политика

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Политика

Гитанас Науседа победил на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа победил во втором туре президентских выборов в Литве, состоявшихся в воскресенье, 26 мая.
Обновлено в 04:24
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте

Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Общество

Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Игры

Новый трейлер Death Stranding выйдет 29 мая

Обновлено в 07:05
Происшествия

Задержан подозреваемый во взрыве в Лионе

Французская полиция арестовала подозреваемого в подготовке и исполнении взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Серфер попал под «метеор» у Васильевского острова в Петербурге

Обновлено в 09:58
Происшествия

Женщина бросила в одном из торговых центров Москвы своего ребенка

Женщина бросила своего малолетнего ребенка в игровой комнате одного из столичных торговых центров.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Мальчик на качелях рядом с пожаром стал символом невозмутимости в сети

На заднем плане видео несколько людей смотрят на большой пожар, в тот же самый момент мальчик на переднем плане качается на качелях, почти не обращая внимания на горящий дом.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео

В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него. Как и ее наставница - Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Кино

Джеймс Макэвой покидает актерский состав «Людей Икс»

Обновлено в 01:23
Футбол

Рибери не сдержал слез во время прощания с «Баварией»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери во время прощания с клубом не сдержал эмоций.
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Москве полиция задержала людей, протестующих против точечной застройки в рамках программы реновации

Обновлено в 07:30
Общество

Китайские пограничники проверят у россиян переписку в WhatsApp

В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, туристу могут отказать во въезде в страну.
Обновлено в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное