Экономика
Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе уходаКоммерсантъ 24 мая в 10:42
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода. В частности, на его базе можно было бы создать систему социального страхования, полагает он.
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