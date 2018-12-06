Финансовый директор телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу задержана в Канаде, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. Ее выдачи требуют США в связи с обвинением в нарушении торговых санкций против Ирана.

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Армия и оружие Армия и оружие Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией Страны ЕС после инцидента призвали Украину и РФ снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.

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Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.

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