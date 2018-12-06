Политика
Финансовый директор Huawei задержана в Канаде
Финансовый директор Huawei задержана в КанадеBFM.ruвчера в 23:40
Финансовый директор телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу задержана в Канаде, передает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ. Ее выдачи требуют США в связи с обвинением в нарушении торговых санкций против Ирана.
BFM.ruвчера в 23:40
Оценить
26 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:43, Ашберн
Политика
Медведев назвал пенсионные изменения самым трудным решением за 10 лет
Повышение пенсионного возраста стало самым трудным решением российских властей за последнее десятилетие, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Обновлено в 05:36
Политика
КС России признал конституционным договор о границе Ингушетии и Чечни
Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй.
Обновлено в 05:38
Политика
Рада приняла закон о признании членов УПА участниками боевых действий
Верховная рада приняла закон №8519 о признании членов Украинской повстанческой армии* участниками боевых действий.
Обновлено в 05:32
Политика
Командующий ВМС Украины решил обменять сам себя на украинских моряков
Воронченко уверен, что военнослужащие, устроившие провокацию в российских водах, были задержаны «противозаконно».
Обновлено в 05:39
Политика
Медведев рассказал о реализации «Цифровой экономики»
Правительство РФ реализует нацпроект «Цифровая экономика Российской Федерации».
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией
Страны ЕС после инцидента призвали Украину и РФ снизить эскалацию и проявлять максимальную сдержанность.
Обновлено в 05:19
Политика
ЕК предложила России провести встречу с Украиной по газу в январе
Трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией может состояться во второй половине января, сообщил журналистам глава Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 05:38
Политика
В Госдуме опровергли испытание Россией ракеты «Искандер М»
Россия имеет три вопроса к США по исполнению договора о РСМД, а у Соединенных Штатов к РФ один - по ракете "Искандер М", испытания которой РФ не проводила, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море
Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 04:05
Политика
Медведев: в науке и здравоохранении параллельные линии пересекаются
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что национальные проекты науки и здравоохранения не являются обособленными друг от друга.
Обновлено в 05:20
Политика
В Госдуму внесли проект о повышении возраста продажи оружия до 21 года
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о повышении возраста продажи оружия в России с 18 до 21 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Политика
Трампу потребовался лимузин и кортеж, чтобы проехать 230 метров
Советники Белого дома отказались отвечать на вопрос, почему Трамп предпочел кортеж и было ли это связано с безопасностью.
Обновлено в 04:32
Политика
Власти Франции не исключили отказа от повышения налога на топливо
Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на протесты движения "желтых жилетов", продолжающихся в стране более трех недель, заявил о ряде шагов для успокоения ситуации, среди них — полугодовой мораторий на рост налогов на топливо, а также проведение дебатов на национальном уровне по теме налогов и возможным изменениям налоговой системы.
Обновлено в 05:20
Политика
Медведев ответил на вопрос о поездке на форум в Давосе
Медведев отметил, что цель поездки на любой форум заключается в том, чтобы пообщаться.
Обновлено в 05:34