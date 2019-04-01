Экономика
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентовКоммерсантъ вчера в 18:59
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.
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Происшествия
На разбившемся в Германии самолете могут отсутствовать «черные ящики»
Самолет марки Epic, следовавший из Канн в Эгельсбах, разбился 31 марта около 15:30.
Обновлено в 02:17
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Политика
«Интерфакс»: глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.
Обновлено в 03:33
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Падение метеорита в США запечатлели на видео
Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Здоровье
Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского
Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.
Обновлено в 03:56
Политика
Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины
Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.
Обновлено в 02:42
Музыка
Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о «русской термоядерной попсе», в котором высмеял «экстремизм», постоянно усматриваемый Службой безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 02:18
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Солдаты ВСУ на передовой также проголосовали за Зеленского
Обновлено в 04:04
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Семейный бизнес Филевых. Как устроена структура собственности в S7
Обновлено вчера в 15:29
Авто
Эксперты назвали десятку прозвищ для транспортных средств
Обновлено в 04:12
Важное за сутки
Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
Обновлено в 02:54
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Сын олигарха избил солиста группы «Фактор-2»
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Названы худшие производители тушенки
Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон.
Обновлено в 03:16
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
Социальные пенсии получает около 3,2 млн человек в России.
Обновлено вчера в 17:01
Энергетика
Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08