Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентовКоммерсантъ вчера в 18:59

Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.

Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов

Авто Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.

Политика «Интерфакс»: глава МВД Ингушетии подал в отставку Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

Общество Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Общество Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.

Происшествия Падение метеорита в США запечатлели на видео Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.

Здоровье Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.

Политика Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.

Музыка Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о «русской термоядерной попсе», в котором высмеял «экстремизм», постоянно усматриваемый Службой безопасности Украины (СБУ).

Политика Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Энергетика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Экономика Доходы Порошенко за год выросли почти в 100 раз Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили 1,55 млрд гривен ($57 млн или 3,7 млрд рублей), пишут в понедельник «Украинские новости» со ссылкой на его декларацию о доходах.

Общество Названы худшие производители тушенки Высшего балла удостоилась тушенка «Добротный продукт», единственным замечанием к которой стала экономия производителя — чуть больше половины содержимого банки составил бульон.

Экономика Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный» Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.

Происшествия Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Происшествия Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.

Шоу-бизнес Побледневшую Бузову увели с концерта под руки Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.