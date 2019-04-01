Экономика
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентовКоммерсантъ вчера в 18:59
Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.
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Политика
Интрига для Украины: сможет ли Порошенко пройти во второй тур выборов
Главной интригой голосования станет судьба действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено 30 марта в 23:31
Политика
Порошенко рассчитывает на «серьёзных» избирателей — представитель штаба
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проиграет во втором туре президентских выборов действующему президенту Петру Порошенко, поскольку большинство избирателей будут голосовать «не по приколу», заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщило 1 марта информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 01:37
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Политолог оценил шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
На выборах президента Украины 21 апреля пройдет второй тур, в котором будут бороться комик Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 15:00
Экономика
Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз
Доходы действующего президента Украины Петра Порошенко в 2018 году выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Лига арабских государств осудила решение Трампа по Голанам
"Решение США по Голанам не имеет никакой юридической силы, никто из членов СБ ООН, в том числе союзники США, не поддержали его", - подчеркнул генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Газовики показали коммунальный хаос в квартирах екатеринбуржцев
Встречаются квартиры, заваленные мусором под потолок.
Обновлено в 00:28
Общество
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко
Футболист пообещал жене исправиться. Анастасия Костенко отпраздновала в столичном ресторане накануне своё 25-летие.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
На Украине отдавали голоса «за Путина»
Украинцы принялись массово голосовать за Владимира Путина, от руки вписывая фамилию российского лидера в бюллетени президентских выборов.
Обновлено вчера в 12:53
Экономика
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам
ФНС взыскала с АСВ 6 млн руб. за премии юристам Арбитражный суд Московского округа 28 марта опубликовал решение о взыскании с АСВ 6 млн руб. убытков по иску МИФНС № 50 по Москве в рамках дела о банкротстве банка "Холдинг-кредит".
Обновлено вчера в 18:59
Здоровье
В Москве разработан уникальный клей для лечения ран и ожогов
Обновлено в 00:50
Здоровье
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике
Обновлено в 01:30
Общество
Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц
Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
«Открытая Россия» Ходорковского прекратила существование
Основанное опальным российским олигархом Михаилом Ходорковским общественное движение «Открытая Россия» будет самоликвидировано.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен
Возгорание на северо-западе Москвы ликвидировано, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Москве.
Обновлено в 00:54
Гаджеты
Google объявил войну Facebook, создав «убийцу» WhatsApp
Мессенджер WhatsApp является самым популярным в мире и принадлежит гиганту Facebook Inc. После заявления Марка Цукерберга о том, что властям следует управлять интернетом и дать больше полномочий в целом, акции компании упали вниз.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
«Батькивщина» заявила о выходе Тимошенко во второй тур выборов
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выходит во второй тур выборов президента Украины вместе с шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо после очередного концерта
В воскресенье певица Ольга Бузова дала два концерта подряд - в Подольске и Мытищах. После второго выступления ей стало плохо.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Торнадо снес батут с детьми в Китае
Уточняется, что торнадо снес батут на одной из игровых площадок, в результате чего сильно пострадали 18 детей.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Фигурантке дела о смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор
Гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына — приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения.
Обновлено в 00:42
Политика
Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине
Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:24