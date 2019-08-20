Экономика
Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозовИнтерфакс 08:26
Рентабельность OIBDA составила 44,8% против 47,1% годом ранее. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали рост выручки МТС во II квартале на 7,8% - до 123 млрд рублей. Рост показателя OIBDA ожидался на 3,6%, до 55,8 млрд рублей, рентабельность OIBDA - на уровне 45,3%.
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