Экономика
Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозовИнтерфакс 08:26
Во II квартале 2019 года выручка оператора МТС выросла на 9,4% в годовом измерении, до 125,1 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированная OIBDA за отчетный период увеличилась на 4,1% - до 56,1 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 44,8% против 47,1% годом ранее.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Экономика
Росстат назвал сферы с самыми высокими зарплатами
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Премьер-министр Италии объявил об отставке
В мае прошлого года лидер «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру Конте, преподававшего тогда право во Флорентийском университете, а на следующий день президент Италии Серджо Маттарелла поручил ему сформировать кабинет.
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Сергей Лазарев стал прототипом для персонажа комедии от Netflix
Как сообщает издание Deadline, 36-летний артист сыграет российского участника песенного конкурса Александра Лемтова.
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Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
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Зрители уже надеялись, что Алена все-таки вернется к отцу своего ребенка, но та неожиданно закрутила новый роман.
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Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи.
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Происшествия
В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна
В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
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У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
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В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено 18 августа в 09:09
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»
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ФК «Краснодар» прибыл в Грецию на матч с «Олимпиакосом»
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Представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
Компания Realme представила сразу два новых смартфона: Realme 5 и Realme 5 Pro.
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Технологии
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
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Армия и оружие
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.
Обновлено вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Петр Кислов рассказал о причинах развода с Полиной Гагариной
Актер Петр Кислов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о причинах развода с певицей Полиной Гагариной.
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Известного блогера нашли мертвым в луже крови в Уфе
Известный российский digital-блогер обнаружен мертвым в Уфе.
Обновлено в 11:31
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
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Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
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