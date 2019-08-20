Экономика
Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозовИнтерфакс 08:26
Во II квартале 2019 года выручка оператора МТС выросла на 9,4% в годовом измерении, до 125,1 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированная OIBDA за отчетный период увеличилась на 4,1% - до 56,1 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 44,8% против 47,1% годом ранее.
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