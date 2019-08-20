Экономика
Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозовИнтерфакс вчера в 08:26
Во II квартале 2019 года выручка оператора МТС выросла на 9,4% в годовом измерении, до 125,1 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированная OIBDA за отчетный период увеличилась на 4,1% - до 56,1 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 44,8% против 47,1% годом ранее.
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Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским
По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено 19 августа в 12:33
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову
Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
В Кремле прокомментировали испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
В Кремле считают пуск США ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, доказательством того, что американцы изначально вели дело к подрыву ДРСМД, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Трамп предложил вернуть Россию в «Большую восьмерку»
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом в Белом доме предложил вернуть Россию в G8, назвав такой формат более уместным.
Обновлено вчера в 15:24
Финансы
«Сбербанк» остается в рамках нисходящего тренда
В рамках нисходящего тренда продолжает снижение "Сбербанк", по целям он может уйти в район 210 рублей, при пробое он может уйти в район глобальной поддержки, которая находится в районе 200 рублей.
Обновлено 19 августа в 06:45
Происшествия
Воздушный шар совершил нештатную посадку в Подмосковье
Воздушный шар с шестью пассажирами совершил нештатную посадку в районе деревни Подосинки в Дмитровском городском округе Подмосковья, сообщает РЕН ТВ во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 14:23
Авто
«ГАЗель Next» остается самой продаваемой моделью LCV в России
Дилеры «ГАЗ» в июле 2019 года реализовали в России 5139 легких коммерческих автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 02:43
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Систему быстрых платежей испытают на юрлицах
Систему быстрых платежей испытают на юрлицах Компании могут получить возможность выставлять счета и переводить средства друг другу через систему быстрых платежей (СБП).
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено вчера в 20:16
Космос
Роботу «Федору» не будут устраивать торжественную встречу на МКС
Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент.
Обновлено вчера в 20:01
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Здоровье
Названы семь советов, которые помогут продлить жизнь
Еще одной вредной привычкой специалисты называют ежедневный и долгий душ.
Обновлено в 00:20
Гаджеты
7 бытовых вещей, которые внезапно стали «умными»
В отличие от видеокурсов, умное зеркало позволяет не только видеть инструктора, но и общаться с ним.
Обновлено в 00:10
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки
По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 06:30
Авто
Стало известно, где автовладельцы обслуживают свои гарантийные автомобили
В России снижается доля автовладельцев, обслуживающих свои гарантийные автомобили у официальных дилеров.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Япония занялась разработкой нового малозаметного истребителя
Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что кабмин Японии собрался потратить около 3 трлн иен (около 28 млрд долларов) на разработку для своих ВВС нового «стелс»-истребителя на базе американских F-35 и F-22, чтобы к 2030 году провести наконец замену устаревающих F-2.
Обновлено в 01:09
Авто
Тайны «Форсажа 4»: что там под капотом
Начиная с четвертой части «Форсаж» стал менее «автомобильным», превратившись в зрелищный боевик о супергероях, которые вместо латекса носят майки и футболки, а экзотическому транспорту на реактивной тяге предпочитают рядные «шестерки» и V8.
Обновлено в 01:28
Общество
Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак
Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Американский эксперт: новая российская ракета заходит «в тыл флота»
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
Африканскую чуму свиней подозревают у животных в селе Волково
У свиней в двух хозяйствах села Волково выявили опасное заболевание – африканскую чуму свиней.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
Американская разведка изучит энергетическую инфраструктуру Мурманска
Американское Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) в рамках реализации проекта по автоматизированному распознаванию геоданных рассчитывает получить информацию об основных узлах энергетической и логистической инфраструктуры в Мурманске.
Обновлено в 01:20
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Банки хотят блокировать карты при подозрительных операциях
Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на них поступили списанные злоумышленниками средства.
Обновлено вчера в 01:18
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32