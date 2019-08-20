Рентабельность OIBDA составила 44,8% против 47,1% годом ранее. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали рост выручки МТС во II квартале на 7,8% - до 123 млрд рублей. Рост показателя OIBDA ожидался на 3,6%, до 55,8 млрд рублей, рентабельность OIBDA - на уровне 45,3%.

Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозов

Гаджеты Продажи смартфонов Redmi Note 7 превысили 20 миллионов штук, Redmi Note 8 уже на подходе Правда, вряд ли продажи устройств серьезно продвинутся дальше, так как на подходе уже новейшие Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Политика Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.

Происшествия Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.

Армия и оружие Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.

Общество Росреестр переименовал Путина в Сергеева-Градского Росреестр зашифровал семью президента Владимира Путина в выписке на квартиру на Васильевском острове в Петербурге, переименовав всех владельцев в Сергеевых-Градских.

Происшествия В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью Похороны семьи, убитой подростком в Ульяновской области, прошли во вторник в селе Юрловка Базарносызганского района, самого подростка похоронили днем ранее в Карсунском районе, сообщила РИА Новости представитель министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Происшествия В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.

Финансы Датский банк введет отрицательную ставку по ипотеке и по депозитам Отрицательная ставка по ипотеке предполагает, что банк платит клиентам за то, что они берут кредит.

Здоровье Названы города и районы Башкирии, в которых чаще травятся алкоголем Показатель отравлений представлен за семь месяцев 2019 года Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по Башкирии за семь месяцев 2019 года составил 19,3 на 100 тысяч населения.

Политика Две мониторинговые станции в России возобновили передачу данных Российские мониторинговые станции в Пеледуе и Билибине возобновили передачу данных.

Происшествия Российская легкоатлетка умерла в 25 лет Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.

Политика В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Политика Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.

Экономика Против налоговых уклонистов в РФ начали применять «архивные» данные Комментируя ситуацию, партнер компании Paragon Advice Group Александр Захаров указал, что это первый ставший известным случай, когда налоговые органы ретроспективно использовали международное соглашение об обмене данными, и подобные решения ранее не встречались в практике.

Политика Макрон по-русски написал о России Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Здоровье Высокотехнологичную медпомощь в России получили 1,1 млн пациентов В России число пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), за пять лет увеличилось почти в пять раз, сообщает «Медвестник».

Происшествия В Челябинске скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом пассажирка 17-летняя девушка, получившая травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинске, скончалась в больнице.