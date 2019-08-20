Во II квартале 2019 года выручка оператора МТС выросла на 9,4% в годовом измерении, до 125,1 млрд рублей, говорится в отчете компании. Скорректированная OIBDA за отчетный период увеличилась на 4,1% - до 56,1 млрд рублей. Рентабельность OIBDA составила 44,8% против 47,1% годом ранее.

Финансовые показатели МТС за второй квартал оказались лучше прогнозов

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Транспорт Количество перелетов из нового саратовского аэропорта сокращается Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа.

Политика Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7 Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит.

Политика На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Участники экспедиции "Восточный бастион — Курильская гряда" обнаружили на острове Итуруп сеть подземных ходов, сооруженных, как предполагается, во время Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Певица с Украины обвинила в плагиате Ольгу Бузову Украинская певица Оля Полякова заявила в своём инстаграме, что российская исполнительница Ольга Бузова в новом клипе на песню "#Лайкер" скопировала её ролик "Королева ночи".

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Шоу-бизнес Фанаты Ирины Шейк огорчены результатами новой фотосессии Поклонники популярной модели Ирины Шейк высказывают огорчение из-за ее новой фотосессии.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Экономика Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Происшествия «Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.

Шоу-бизнес Молодая жена Николаева увезла дочку к маме Пока Игорь Николаев колесит с гастролями по городам и весям, Юлия Проскурякова увезла дочку к своей маме в Екатеринбург.

Происшествия Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Общество В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.

Политика Глава Всемирного банка посетит Украину и встретится с Зеленским Глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас посетит 22—23 августа Украину, где у него намечена встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Наука Водород смогли эффективно извлечь из нефти Ученые разработали масштабируемый и экономичный метод извлечения водорода из природного битума и нефтяных месторождений.

Общество В школах России могут ограничить использование мобильных телефонов До начала учебного года все регионы получат рекомендации о том, как использовать смартфоны в школах.